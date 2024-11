Alice e il Coro degli afasici si raccontano in un podcast CSV e Nelr, in uscita per la giornata della disabilità

Per il Coro degli afasici “Enrico Catelli” di A.L.I.Ce. (associazione di volontariato per la lotta all’ictus), è già Natale. Il gruppo è formato da persone che hanno perso la parola (afasia) a causa della malattia, ma che cercano di recuperarla attraverso un percorso di musicoterapia e di empatia. Il coro scalda le voci in vista del concerto di Natale con i musicisti della Fondazione Fossano musica, in programma al teatro “I Portici” (via Roma, 74) di Fossano, sabato 14 dicembre alle 15,30. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria ai numeri 333 745 8606 oppure 333 241 2311.

In occasione delle prove è venuto a sentire l’ensemble e ad ascoltare le storie dei volontari, Marco Malinki di “Non è la Radio” (Nelr.it): “‘Non è la radio’ è una piazza virtuale dove poter raccontare, intrattenere, condividere; un luogo aperto dove trovare storie vicine e lontane”, si legge su Facebook. Un modo nuovo di fare comunicazione, parlando di ciò che accade nel territorio, che il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo (CSV Società solidale Ets) ha scelto per parlare di volontariato locale. Storie e persone che sono il nostro motore, un petrolio che non inquina e per il quale non servono trivelle. Una forza silenziosa che spesso non fa troppo rumore, ma che è in grado di muovere montagne.

Questa è l’idea di “VolontAir”: una serie di audio-documentari raccontati intimamente, sottovoce, ma per gridare la gioia che c’è nel donare, più che nel ricevere; per dire che “la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai”, come affermava Henry David Thoreau.

VolontAir

Il progetto è giunto alla seconda edizione, e torna per farci ascoltare quattro realtà del territorio scelte dal Csv fra i vari ambiti del volontariato. Una di queste è l’associazione provinciale A.L.I.Ce. Cuneo Odv che, due volte a settimana, organizza la musicoterapia per lottare contro l’afasia. Il progetto (gratuito, reso possibile dagli enti sostenitori, a cui va la più sentita gratitudine, ndr) è provinciale; i soggetti che partecipano arrivano infatti da tutta la Granda anche grazie ai trasporti che A.L.I.Ce. organizza. Il senso dell’iniziativa, dell’associazione e l’azione indispensabile dei volontari potrà essere ascoltata nel podcast che verrà pubblicato martedì 3 dicembre, non a caso: Giornata Internazionale delle persone con Disabilità e vicinia al 5 dicembre, Giornata Mondiale del Volontariato. Infatti, l’ictus è la prima causa di disabilità del territorio e seconda di morte. Il podcast sarà ascoltabile sui canali del Csv (www.csvcuneo.it), di A.L.I.Ce., su Nelr.it, su Spotify e condiviso sulle varie piattaforme.

Il concerto di Natale

Fare un podcast, facendo parlare anche persone con afasia, sembra impossibile, quasi una contraddizione. Invece, è il prodigio del Coro degli afasici, un gruppo in grado di donare bellezza, speranza e nuove possibilità. Un gruppo fatto di storie, di volti e di parole, perse e ritrovate. Appuntamento sabato 14 dicembre ai Portici di Fossano alle 15,30, con i musicisti Erika Santoru, Diego Arese, Samuele Tassinari, Dario Lìttera e Mario Crivello. Dirigeranno i musicoterapisti Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa; a presentare il direttore Walter Lamberti.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (telefono o whatsapp: 333 745 8606 oppure 333 241 2311); l’evento è accessibile anche alle persone con disabilità (altre info: www.alicecuneo.it).