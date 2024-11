Il 28 novembre a Priero si svela il progetto per la gestione sostenibile dell’ecosistema forestale

Creare una rete di collaborazione tra le imprese forestali e le istituzioni per una gestione sostenibile delle foreste, che non si limiti alla semplice raccolta di legname, ma promuova la biodiversità e il benessere degli ecosistemi forestali: questo l’obiettivo di "Boscaioli: risorse, energie e custodi dei territori", un progetto che sarà presentato giovedì 28 novembre alle ore 9.15 presso l’Ex Confraternita Santa Croce di Priero, borgo medievale della Langa Cebana.

Coordinato dal Comune di Priero come capofila, con il sindaco Alessandro Ingaria, il progetto mira a valorizzare le risorse forestali del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. L’incontro sarà una tavola rotonda con autorità politiche ed esperti del settore, riuniti per trasformare le foreste in una risorsa duratura e responsabile per le comunità locali.

Tra i relatori il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Senato, Marco Gallo, assessore regionale alla Montagna con deleghe alla tutela delle aree protette e alla biodiversità, e Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, esploreranno l’importanza di una sinergia tra enti pubblici e operatori del settore. Alberto Bernardi, nel direttivo ASOFOR (Associazione Operatori Forestali), rappresenterà la voce degli operatori forestali, enfatizzando il ruolo degli stessi come custodi del territorio e promotori di una silvicoltura sostenibile.

La conferenza vedrà anche l’intervento di Raffaella Zerbetto, rappresentante della Scuola Forestale di Ormea, la cui partecipazione testimonia il valore della formazione nella gestione sostenibile delle foreste. La collaborazione con enti educativi è infatti un elemento fondamentale del progetto, che punta a formare una nuova generazione di operatori consapevoli e preparati per rispondere alle esigenze del settore.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino un progetto che mira a un futuro in cui le foreste sono riconosciute come un patrimonio da proteggere e valorizzare, capace di creare un equilibrio tra uomo e natura.

Il progetto è finanziato dal FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte.

Misura 16 Cooperazione - sottomisura 16.2 sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie - Operazione 16.2.1 - azione 1 progetti pilota nel settore forestale.

Per avere più informazioni sul progetto è possibile consultare il seguente link:

https://www.asofor.it/index.php?id=796.