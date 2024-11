Incendio boschivo a Fontanelle quasi spento

E' ormai circoscritto e sotto controllo l'incendio boschivo divampato poco prima delle 18 a Fontanelle, dietro al Santuario in via Pasturone, nel comune di Boves.



Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco della prima partenza del Comando provinciale di Cuneo che sono da subito riusciti a contenere le fiamme e averne ragione.



Sono in arrivo sul posto i rinforzi dei volontari dell'AIB di Peveragno, che ultimeranno le operazioni per completare la bonifica dell'area.