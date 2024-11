Londra, una persona accoltellata sul ponte di Westminster

(Adnkronos) - Una persona è stata accoltellata sul Westminster Bridge a Londra. L'uomo, secondo quanto reso noto dalla polizia, versa in gravi condizioni. Le forze di sicurezza sono intervenute questa mattina alle 10.45 locali dopo essere state allertate per una rissa e al loro arrivo hanno trovato l'uomo ferito.

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio e un'altra è stata arrestata per il reato di rissa. Due degli arrestati sono stati portati in ospedale con lievi ferite al volto, ha dichiarato la polizia di Londra. L'incidente non viene trattato come un fatto legato al terrorismo.