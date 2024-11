Oggi a Bra l'associazione VISM Odv festeggerà il nuovo pullmino, frutto della generosità del territorio

VISM Odv, l'associazione di volontariato V.I.S.M. (Volontari Italiani Sclerosi Multipla) invita tutti, oggi 24 novembre 2024 alle ore 17, presso l’auditorium G. Arpino di Bra, in Largo della Resistenza, per la presentazione di un nuovo pullmino per il trasporto degli assistiti. Un pomeriggio di festa, con l’intrattenimento “All together... uno spettacolo da fare insieme” dei “Tut a post” di Savigliano. A seguire un breve momento conviviale e la rinnovata disponibilità dell’Associazione e dei suoi volontari al servizio di ascolto, trasporto e cura di tutte le persone che vivono nel territorio, hanno necessità di essere accompagnate per la loro condizione e che devono essere supportate per le loro necessità. “ Non contano le capacità che le persone perdono con la Sclerosi Multipla, bensì ciò che conservano. Le nostre disabilità ci hanno aperto gli occhi per vedere le nostre vere abilità ” VISM ODV – BRA

Ecco la storia del pulmino amico di ...... 1, 2, 3 ....VISM ! 1.

IL BISOGNO Persone diversamente abili e cittadini appartenenti a categorie fragili che necessitano di un supporto nella mobilità … ma l’automezzo è esausto!

2. LA RISPOSTA VISM ODV presenta ai protagonisti del territorio il servizio svolto per le persone ed il progetto per l’acquisto …del nuovo automezzo!

3. LA SOLUZIONE Enti locali, Fondazioni Bancarie, Banche locali, Imprese, Associazioni, Gruppi, famiglie e cittadini generosi, contribuiscono e … grazie a loro, si raggiunge quanto occorre per acquistare …l’automezzo nuovo e sicuro! Nel 1988 abbiamo costituito l’associazione dei volontari italiani per la lotta alla sclerosi multipla e abbiamo sostenuto molte persone a non essere sole o isolate presso le loro famiglie ad affrontare e convivere con la malattia. Abbiamo aiutato molte persone diventate amiche e superato molte difficoltà.

Negli ultimi anni il nostro automezzo attrezzato, acquistato molti anni prima con il contributo della nostra Regione, ha evidenziato costi elevati per criticità e crescenti problemi. Andava sostituito, senza altri rinvii. Ci siamo scoraggiati, pensando di aver perso l’opportunità di offrire il servizio indispensabile di trasportoe di accompagnamento dei nostri assistiti non avendo le risorse necessarie per acquistare un altro automezzo. Abbiamo raccolto le energie e le idee ed iniziato un percorso per arrivare al progetto da presentare per ricevere i necessari contributi da enti e donatori. E’ stato un cammino molto faticoso fatto insieme, con periodi di sfiducia e sconforto. Fortunatamente abbiamo poi trovato la solidarietà delle istituzioni locali e la generosità di tante persone del territorio. Finalmente nel 2024 abbiamo ottenuto i fondi necessari per il nostro progetto che prevede di continuare a dare ascolto, accoglienza ed assistenza a tutte le persone che, con le loro diverse fragilità, si rivolgono a Vism Odv per il supporto che la loro condizione richiede e chesanno di poter trovare presso la nostra sede.