'The B Project' nella Casa dell'Atrio a Città del Messico in mostra l'arte di Benito Macerata

(Adnkronos) - 'The B Project' è la nuova mostra che prenderà il via il 28 novembre, fino al 1 dicembre, all'interno dell'iconica 'Casa del Atrio' a Città del Messico, progettata da Antonio Attolini Lack. Uno spazio dove luce, colore e architettura incontrano l'arte. In questa meravigliosa residenza saranno esposte le opere di vari artisti, con la lettera B in comune, come Betsabeé Romero, Bradley Narduzzi, Barry Wolfryd, Bonvicini e Benito Macerata. Questo gioiello architettonico si distingue per il suo atrio centrale che trasforma l'atmosfera durante tutta la giornata. Attualmente, la casa ospita una mostra collaborativa tra Galeria Errante e NM Contemporaneo che presenta opere di arte e design contemporaneo, creando un dialogo unico tra l'architettonico e il visivo. Galeria Errante è una galleria nomade, fondata nel 2015 da Alessandra Migliano, gallerista e curatrice d'arte italo-messicana nata e cresciuta in Messico, che è riuscita a incorporare grandi nomi dell'arte messicana e internazionale nel corso della sua carriera.

Tra i protagonisti di questa mostra l'artista e stilista italiano Benito Macerata con le sue opere che fondono la pittura con la sperimentazione di materiali. Già fashion designer per molti brand della moda nazionali e internazionali, dopo la presentazione della sua storia artistica all’esclusiva Columbus Citizens Foundation di New York e l’esposizione delle sue opere in quel di Dubai, Macerata ha avviato una proficua collaborazione con Alpemare di Forte dei Marmi, di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli. "Questa opportunità in Messico è come la ciliegina sulla torta che conclude quest'anno bellissimo a livello artistico, con l'esperienza fantastica con la famiglia Bocelli e il loro gruppo di lavoro e il rinnovo della partnership per il prossimo anno. Chiudiamo così una stagione fantastica per la mia crescita artistica. La soddisfazione è enorme, con diverse collaborazioni in chiusura e molta attenzione e richieste da parte di gallerie internazionali. Ringrazio oltre alla famiglia Bocelli anche la Columbus Citizens Foundation per le splendida opportunità per le possibilità che mi ha aperto sul mercato americano. Ora arriva il Messico dove esporrò dei quadri in carta fatta a mano da una cartiera di Fabriano, in cui inserisco, forme, lacci e pezzi di pelle per comporre le mie opere", ha raccontato l'artista marchigiano Benito Macerata all'Adnkronos.

Galeria Errante già nel 2020 realizza la prima collaborazione con l'artista Benito Macetara e nel 2021 lo presenta per la prima volta in Messico. Un grande artista e stilista che fin da bambino ha avuto la passione per il design. La sua sensibilità lo ha portato a promuovere la sua arte in un modo diverso dove non solo offre un modo differente di vedere l'arte, ma la combina anche con l'alta moda, offrendo pezzi unici di altissima qualità. In questa mostra la galleria ha visitato il suo studio a San Elpidio al Mare, dove questi pezzi sono stati realizzati, in collaborazione con la più antica cartiera d'Italia a Fabriano, che ha una storia di oltre 800 anni nella produzione della carta.