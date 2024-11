"Sono normale, ma in fondo siamo tutti diversi": persone che si raccontano in occasione della Giornata internazionale delle Persone con Disabilità

Ognuno di noi è unico e speciale, ognuno di noi ha passioni, desideri, sogni. Cosa significa essere normale? In fondo siamo tutti diversi.

Parte da queste riflessioni l’evento organizzato dalle associazioni che sul territorio provinciale si occupano di disabilità insieme al CSV Società Solidale ETS e con il patrocinio del comune di Cuneo.

L’incontro si svolgerà martedì 3 dicembre a Cuneo presso Spazio Varco alle ore 17.30 ed è organizzato in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

Si tratta di un appuntamento speciale in cui Bruna, Davide, Marta, Giampy, Michela, Valentina, Andrea, Marco, Max, Nicola e Alberto racconteranno al pubblico la loro quotidianità che, come quelle di tutti, è fatta di normalità e di momenti speciali.

Durante l’incontro si verrà a contatto con l’ordinario e lo straordinario: Michela nel 2015 ha rappresentato l’Italia agli Special Olympics di Los Angeles e li ha vinti, Davide è felice di mantenersi come il suo fratellone e di vivere in una casa tutta sua. Ognuno di loro ha saputo trovare il mondo di convivere con la disabilità: Giampy cammina da seduto, Valentina dipinge ricordi di viaggi con gli amici e la famiglia. In alcuni di loro resta la consapevolezza che aver trovato l’amore nelle cose è un segno particolare in cui forse non sperava.

Queste persone convivono con una disabilità, la loro testimonianza racconta l’essere normale di ciascuno di noi perché in fondo siamo tutti diversi e unici. Un incontro speciale, che farà riflettere i partecipanti e che metterà in luce il lavoro straordinario che fanno le associazioni sul territorio.

L’evento è organizzato in collaborazione con Fiori sulla luna, Centro down, Genitori Pro handicap, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sez. di Cuneo, Raggi da oltre confine, Amico sport, Centro Gli aquiloni, Autismo Help, Granda Waterpolo Ability, Abacus, Famiglie ADHD.