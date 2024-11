Meteo incerto, prevista pioggia tra la serata di oggi e domani

Un debole passaggio perturbato porterà un po' di piogge su Alpi e Liguria tra stasera e domani. Per il resto nuvolosità variabile, nebbie e temperature in linea con il periodo a causa di una blanda alta pressione.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedi 25 novembre.

Bel tempo e sole su Alpi, Liguria e pianure occidentali. Molto nuvoloso o coperto sulle pianure e Liguria orientali, con deboli piogge ma persistenti su savonese. In serata aumento della nuvolosità anche a ovest e prime precipitazioni sulle Alpi di confine. Temperature massime in rialzo sulle pianure occidentali, con valori tra 9 e 15 °C, mentre su quelli orientali, causa copertura nuvolosa resteranno al di sotto dei 10 °C. Venti deboli variabili su pianure, deboli o locamente moderati di scirocco su Liguria orientale, dal pomeriggio venti forti meridionali sulle vette alpine occidentali.

Martedì 26 novembre.

Al mattino molto nuvoloso o coperto, con nuvolosità maggiore ad est in dissolvimento durante la giornata a partire da ovest. Precipitazioni nelle prime ore della notte ancora sulle Alpi, con quota neve in progressivo abbassamento fino 1500m. Piogge diffuse anche intense su Liguria centro-orientale per buona parte della giornata. Piogge deboli anche su pianure orientali. Temperature minime in aumento e comprese tra 4 e 6°C su pianure, fino a 10/12°C su coste. Massime in calo su Liguria orientale, mentre in aumento su resto delle regioni a causa del flusso meridionale di aria più calda.

Venti assenti o deboli variabili praticamente ovunque tranne sulla Liguria centrale dove potranno essere localmente moderati settentrionali.

Da mercoledì 27 novembre.

Giornate discrete con sole, velature e nebbie almeno fino a venerdì, quando l'ingresso di aria più fresca da est farà abbassare le temperature per un weekend all'insegna ancora del freddo.

