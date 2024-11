Calcio femminile: la Freedom FC Women cade in casa contro la capolista Ternana

Non basta un secondo tempo di cuore alla Freedom FC Women per evitare la quarta sconfitta consecutiva: le biancoblu cedono di misura nel big match con la capolista Ternana nell'undicesima giornata di Serie B Femminile, complici un primo tempo forse troppo timoroso e le tante assenze che stanno fortemente condizionando il cammino delle ragazze di Ardito in questa fase del campionato.

Rispetto ai precedenti passi falsi, però, le cuneesi possono guardare il lato positivo, ripartendo da un'ottima ripresa, a livello di atteggiamento, grinta e convinzione e puntare ad un pronto riscatto dopo la sosta per le Nazionali, forse provvidenziale per ricaricare le batterie e, soprattutto, recuperare le tante indisponibili, alcune delle quali comunque sulla via del rientro. Con la speranza di concludere il 2024 (contro Orobica ed Arezzo) nel miglior modo possibile.

LA CRONACA - Al “Paschiero” è 4-3-1-2 per la Freedom: in porta Korenciova, difesa con Giuliano, Stankova, Brscic e Devoto; a centrocampo Martin, Imprezzabile e Tudisco; davanti, Pasquali a supporto di Semanova e Diaz Ferrer. Ternana con il 3-4-1-2: fra pali Ghioc, retroguardia con Pacioni, Massimino e Ripamonti; a centrocampo Labate, Petrara, Regazzoli e Vigliucci; Ciccotti a suggerire Pirone e Faria Gomes. Il primo tempo, pur senza tante occasioni, è di chiara marca ospite, con le padrone di casa ancora ferite, anche psicologicamente, dagli ultimi risultati negativi: al 15' cross da destra di Gomes, Ciccotti cerca il gol di tacco in area piccola, con palla fuori; passa 1' e Labate calcia di potenza da fuori, Korenciova in arretramento devia con un colpo di reni sulla traversa. La Freedom FC si vede al 26' in contropiede: Diaz Ferrer da destra per l’accorrente Imprezzabile, tiro centrale. Al 29' ci prova Vigliucci di testa, sfera alta. Superata la mezz'ora, vantaggio rossoverde: passaggio arretrato troppo corto di Imprezzabile, Pirone anticipa Brscic e vola verso l’area, cross basso per Gomes che non sbaglia, 0-1.

La ripresa, che vedrà una Freedom sicuramente più gagliarda, non si apre però bene per le padrone di casa: al 50' Tudisco rischia l'autogol con un retropassaggio che supera Korenciova spegnendosi di poco a lato; al 60' altra palla persa in uscita dalle biancoblu, Petrara entra in area e calcia, Korenciova copre il palo e respinge. Nell'ultima mezz'ora, anche grazie alle sostituzioni, l'inerzia della partita cambia: al 63 l'occasione più grande per le piemontesi, con Imprezzabile che intercetta bene sulla trequarti, avanza e conclude dai 16 metri, costringendo Ghioc ad un grande intervento. Il resto della seconda frazione vede sostanzialmente la Freedom premere, con grinta e ritrovato spirito alla ricerca del pari, e la Ternana sempre pronta a pungere con la qualità dei propri interpreti, pur senza enormi opportunità sotto porta: termina 0-1. La Freedom FC Women tornerà in campo domenica 8 ottobre (ore 14.30) di nuovo allo Stadio “Fratelli Paschiero” dove affronterà l'Orobica Calcio Bergamo.

FREEDOM-TERNANA 0-1

Rete: 32' Faria Gomes (T)

Freedom FC Women (4-3-1-2): Korenciova, Giuliano (85' Marenco), Stankova, Brscic, Devoto; Martin (65' Dicataldo), Imprezzabile, Tudisco (85' Aime); Pasquali, Semanova, Diaz Ferrer (71' Micheli). A disp. Nucera, Cuciniello, Battaglioli, Dematteis, La Greca. All. Ardito

Ternana (3-4-1-2): Ghioc, Pacioni (72' Quazzico), Massimino (67' Tarantino), Ripamonti; Labate, Petrara, Regazzoli (24' Fusar Poli), Vigliucci; Ciccotti, Pirone, Faria Gomes (67' Corrado). A disp. Capitanelli, Ciccioli, Battistini, Domi, Lombardo. All. Cincotta.

Arbitro: Davide Ammannati di Firenze (Daniele vicari di Lucca e Vincenzo Smecca di Ferrara)

Ammonite: Stankova, Giuliano (F), Vigliucci (T)