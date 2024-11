Tripletta in casa Volley Busca con le vittorie in Serie D e Serie C

Prima vittoria da tre punti per la Serie C maschile, che batte il Polisport Chieri con il punteggio di 3-1. I ragazzi di coach Barbiero e Tomatis hanno giocato in crescendo, migliorando di set in set, fino a chiudere la partita con una solida prestazione nel quarto set. Grazie a scelte tattiche ben pensate, la squadra è riuscita a conquistare la vittoria. Questo successo rappresenta un buon segnale per il prosieguo del campionato, con la squadra che inizia a risalire la classifica, giocando una buona pallavolo. Sebbene il percorso non sarà semplice, la determinazione di tutti i ragazzi è una garanzia per affrontare le sfide future.

La Serie D maschile ottiene un’altra vittoria, superando il Polisport Chieri con un 3-1. Nonostante alcuni momenti di calo, la squadra è riuscita a mantenere il controllo della partita e a ritrovare il giusto ritmo di gioco. In particolare, nel quarto set, dopo aver perso il terzo, i ragazzi di coach Tassone hanno reagito con determinazione, mostrando un atteggiamento più aggressivo e giocando un’ottima pallavolo. Grazie a questo successo, la squadra sale al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla seconda posizione, confermando il buon momento di forma.

Buona la prestazione della Serie D femminile che, in trasferta a Pinerolo, vince 3-0 contro le padroni di casa dell’Unionvolley Pinerolo. Un’altra vittoria importante per le ragazze di coach Lamberti che si piazzano al quarto posto della classifica a soli quattro punti dalla prima posizione. L’ottava giornata vedrà il ritorno delle ragazze della Serie D al Palazzetto di Busca. Nella serata di Sabato 30 Novembre a partire dalle ore 20.30 la squadra affronterà le ragazze di Polisport Chieri. La delegazione maschile di Serie D giocherà invece in trasferta a Torino contro la squadra di casa del Volley San Paolo alle ore 21.00. I ragazzi della Serie C, anch’essi in trasferta, sfideranno il Goold Racconigi a partire dalle ore 18.30.

Risultati settima giornata:

Serie C Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Polisport Chieri 3-1 (25-18/20-25/25-22/26-24)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 18, Barberio 9, Bertone 14, Bellanti 16, Giraudo F. 8; Girardi (L1); Arnaudo 2, Pellegrino. N.e. Bettahi, Mastantuoni, Merola (L2). All.: Mario BarbieroAll.: Daniele Tomatis Ricezione positiva: 52%; Attacco: 46%; Muri: 7; Ace: 7.

Serie D Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Polisport Chieri 3-1 (25-22/25-15/23-25/25-19)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi 3, Ballari 24, Masoero 3, Rosati 9, Baldi 16, Grandis 6; Massa (L1); Chiapella 2, Drocco, Giraudo A. N.e. Busi, Dobrev. I All.: Gianpiero TassoneII All.: Mario Barbiero Ricezione positiva: 45%; Attacco: 39%; Muri: 9; Ace: 4.

Serie D Femminile

Unionvolley Pinerolo - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0-3 (23-25/28-30/20-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Bertaina, Giraudo, Martinasso, Cassini, Garello; Cirla (L1); Golè, Ichino, Re, Viglietti, Bonardello (L2). I All.: Massimo Lamberti