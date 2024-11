Atletica: Adele Roatta terza U23 al Cross della Carsolina

Il Cross della Carsolina, alle porte di Trieste, era l'ultima prova di selezione per gli Eurocross che si terranno ad Antalya (Turchia) l'8 dicembre.

La morozzese Adele Roatta (BRACCO MI) ha sfoderato una prova di carattere conquistando il 3° gradino del podio nella categoria U23.

Dopo l'ottimo 4° posto di domenica scorsa alla 5 Mulini Adele Roatta ha dimostrato di essere in crescendo di forma.

Nella gara vinta da Greta Settno (Toscana Atletica Empoli Nissan) ha ingaggiato un combattutissimo duello con Aurora Bado (Carabinieri BO) figlia d'arte (la mamma è Ornella Ferrara maratoneta azzurra) che si è concluso con la Bado davanti ad Adele in volata sul rettilineo d'arrivo.

Agli Europei di cross di Antalya verranno portati i primi 6 atleti delle categorie U20 - U23 e SENIOR M/F.

Non resta che attendere le convocazioni del settore tecnico della federazione che verranno comunicate a metà settimana.

La morozzese con un 4° e 3° posto ha messo un bel "mattoncino" per meritarsi il pass.

Il lizza per la convocazione ci sono altri due cuneesi: Valentina Gemetto (DK RUN MI) per la categoria SENIOR F e Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) per la categoria U20 M.