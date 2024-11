Basket Serie C: primo stop per la S.Bernardo Campus, sabato il derby con Bra

La S. Bernardo Campus incappa nel primo stop stagionale, nel big match in trasferta col CUS Torino (seconda in classifica). La serata è di quelle da dimenticare, contro un’avversaria di maggior esperienza (quella del CUS) che schiera un blocco di sette senior.

Avvio tutto torinese, tanti contatti e difesa che triplica Sakellariou (il miglior realizzatore di Campus e dell’intero campionato). Dopo dieci minuti, è 29-11 per i torinesi e la gara sembra già compromessa. Tuttavia i giovani ospiti si concedono l’ennesima incredibile rimonta, riuscendo a giuocare una seconda frazione gagliarda che porta a ricucire fino al -9 all’intervallo (43-34). Lo sforzo profuso, però, è tanto e il terzo periodo è la copia del primo.

La gara è chiusa già con 15 minuti effettivi d’anticipo con oltre 20 lunghezze a separare le due squadre. Dal canto suo, Campus ha la peggior serata al tiro della stagione, e CUS può amministrare fino all’84-58 finale. Arriva così la prima sconfitta per la S. Bernardo, che può però fare tesoro ed esperienza di questa sfida sofferta per crescere, già in vista del prossimo importante appuntamento.

Sabato, infatti, a Corneliano (Via Giardino 3) si giocherà la sfida Campus-Bra che rimette in scena dopo tantissimi anni la rivalità Alba-Bra. Le due città hanno infatti la prima squadra in categorie diverse da 8 anni. Nel 2016 si giocò l’ultimo scontro in Serie C, poi l’Olimpo Alba fu promosso in Serie B, dove ha giocato fino all’anno scorso (col titolo sportivo passato a nome “Campus”). Quest’anno Campus è invece “sceso” in C dove si ripropone il confronto tra le due città.

Sabato, dunque, otto anni dopo, si riaccende la sfida e ci sarà da divertirsi: l’appuntamento è per le 20:30 di sabato 30 novembre: ci si attende un Pala Campus sold-out.

CUS Torino - S. Bernardo Campus: 84-58 (29-11, 14-23, 27-9, 14-15)

CUS Torino: Conti ne, Porcella M. 6, Trinchero 4, Paletto 6, Marangoni 15, Cappelletti, Trovato 4, Venezia ne, Porcella A. 5, Mortarino 24, Fontanarosa 2, Pietra.

S. Bernardo Campus: Coti Zelati, Di Cola 12, Gandolfo ne, Feliciangeli 14, Varallo 7, Sakellariou 10, Lanfranconi, Zola 3, Ceretti, Ciocca 10.