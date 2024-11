Omicidio Cerciello, definitiva condanna a 15 anni per Elder

(Adnkronos) - E’ diventata definitiva la condanna a 15 anni e due mesi per Finnegan Lee Elder, uno dei due americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Né la procura generale, infatti, né i difensori hanno impugnato la sentenza di appello bis del 3 luglio scorso, quando i giudici avevano ridotto le pene, condannando a 15 anni e due mesi Elder, ora detenuto nel carcere milanese di Opera, e a 11 anni e quattro mesi Gabriel Natale Hjorth, dall’estate scorsa ai domiciliari.

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma, dopo il rinvio della Cassazione, avevano fatto cadere le aggravanti e ammesso il rito abbreviato, portando a una sensibile diminuzione degli anni da scontare in carcere. Per Natale invece ci sarà una nuova udienza in Cassazione dopo che sia la procura generale che i difensori hanno impugnato la sentenza.