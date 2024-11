Volley maschile A3. Savigliano, non basta un set in Umbria: a San Giustino finisce 1-3

Il Monge-Gerbaudo Savigliano gioca un ottimo primo set a San Giustino, ma poi esce di scena e subisce la rimonta dell’ErmGroup Altotevere, che vince 3-1 di fronte al pubblico amico e piazza il sorpasso, anche in classifica, sui piemontesi, ancora a secco di punti e vittorie lontano dal PalaSanGiorgio

La cronaca del match

Michele Bulleri si presenta in Umbria con il consueto sestetto: diagonale Pistolesi-Gatto, Galaverna e Sacripanti in posto 4, Orlando Boscardini e capitan Dutto al centro, liberi alternati Gallo e Rabbia.Ha i liberi alternati anche Bartolini (Pochini e Cioffi), che deve fare a meno di Carpita nel reparto schiacciatori. Gli umbri schierano dunque la diagonale Biffi-Marzolla, Quarta e il giovane Galiano al centro, Cappelletti e Cipriani in posto 4.

Il primo set sembra il prologo per la serata perfetta dei saviglianesi, ma si rivelerà invece un fuoco di paglia. Il Monge-Gerbaudo gioca punto a punto con l’ErmGroup, che resta avanti per l’ultima volta sul 13-12. Da lì, escono i piemontesi, soprattutto al servizio: è un ace di Sacripanti a dare il +3 sul 15-18, che sarà anche il margine che i saviglianesi riusciranno a portare fino alla fine. Un mani-out di Galaverna vale il 22-25 e il primo sorriso ospite.

Dal secondo set, il match svolta. San Giustino sale nei fondamentali di muro e difesa, mentre Savigliano perde via via fiducia in attacco. I ragazzi di Bulleri restano agganciati al set fino al 12-12, poi sale in cattedra Cappelletti, che consente ai suoi di prendere margine, mentre Bulleri sostituisce un Gatto in calo con Turkaj. Il set ormai è andato: è Galiano a mettere a terra il primo tempo del 25-21.

Sulle ali dell’entusiasmo, l’Altotevere mette subito il muso avanti con gli ace di Marzolla e Quarta, mentre Savigliano, con Quaranta al centro per capitan Dutto, fatica a riprendere ritmo. Si alza il muro di casa, con Cipriani che mura Gatto (12-8), quindi Galiano mura Orlando Boscardini quando il parziale è ormai netto (20-14). Ci pensa Marzolla a chiudere i conti sul 25-17.

Il quarto e ultimo set sembra più equilibrato. Bulleri riparte con il sestetto iniziale e i suoi restano nell’incontro quasi fino al cuore del parziale, quando spengono ancora una volta la luce. Quarta mura Gatto, che poi mette fuori il lungolinea. Torna in campo anche Turkaj come opposto, ma San Giustino ha ormai messo la freccia e si guadagna quattro match-point. Savigliano non ci sta e con il cuore ne annulla tre, grazie anche al servizio sempre ficcante del subentrato Carlevaris. Sul 24-23 è il mani fuori di Marzolla a porre la parola “fine” sul match: 25-23 e 3-1 Altotevere.

Al PalaSanGiorgio per tornare a vincere. Dopo il lungo viaggio di ritorno nella serata di domenica, è tempo di tirare il fiato e riorganizzare le idee per Savigliano, chiamato ancora una volta a ritrovare antiche certezze al PalaSanGiorgio. L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle 18.30, quando a Cavallermaggiore arriverà il The Begin Volley Ancona, tra le squadre più in forma di questa prima parte di stagione.

ErmGroup Altotevere San Giustino-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-1

Parziali: 22-25, 25-21, 25-17, 25-23

ErmGroup Altotevere San Giustino: Biffi 2, Marzolla 18, Cappelletti 13, Cipriani 16, Galiano 12, Quarta 11, Cioffi (L); Battaglia, Pochini (L2); N.E. Piombini, Stoppelli, Panizzi. All. Bartolini.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Gatto 12, Sacripanti 19, Galaverna 15, Orlando Boscardini 8, Dutto 2, Rabbia (L); Gallo (L2), Brugiafreddo, Carlevaris, Turkaj 1, Quaranta 1. N.E. Calcagno, Rainero. All. Bulleri.

Durata set: 26’, 32’, 28’, 40’