Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì supera 3-0 il Lasalliano e va in fuga

Nel big match della settima giornata di andata il VBC Mondovì capolista supera anche il Lasalliano Torino secondo per 3-0 (25-23,25-20,25-22), conquistando in tal modo il settimo successo stagionale pieno su altrettante gare giocate.

Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 21, a +5 sul Lasalliano Torino e sull’ Acqui secondi ed a +7 sull’ Asti quarto.

“E’ stata una partita di elevato livello tecnico ed emozionale – commenta al termine coach Massimo Bovolo – fra due squadre che sono in grado di giocare una pallavolo di alto livello. Siamo stati bravi ad avere pazienza, a gestire bene tutti i momenti di difficoltà e ad accelerare nei momenti giusti. Questi sono 3 punti davvero molto importanti sia per la classifica che per l’ autostima perché conquistati in uno scontro diretto e contro un avversario di grande valore. Ora però non dobbiamo assolutamente rilassarci perché sabato siamo attesi nuovamente da una trasferta complessa contro il Chieri sesto, che in casa non è mai facile da affrontare e sa mettere in difficoltà qualunque avversario.”

Massimo Bovolo ha schierato Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Catena centrali, Fenoglio libero, inserendo il solo Borsarelli per alzare il muro.Nel primo set partono meglio i torinesi, che si portano prima sul 4-1 e poi sull’ 8-5, quindi i monregalesi si sciolgono ed alzano il ritmo, ottenendo la parità sull’ 8-8 con un gran muro di Caldano. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 20 pari, quando i monregalesi piazzano un parziale di 3-0, portandosi sino sul 23-20. Il Lasalliano ha ancora un bel guizzo e riesce ad impattare sul 23 pari, quando prima Genesio sigla il 24-23 con un bel lungolinea quindi un gran muro di Catena firma il punto del 25-23.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano subito sul 6-2 con un gran muro di Catena e Menardo. Genesio da seconda linea sigla il 10-6, quindi un atttaco di Garelli vale il 15-9 ed infine Genesio con un ace realizza il 18-11. Dentro Borsarelli per alzare il muro, quindi un bel muro di Caldano vale il punto del 23-13, successivamente Catena e Garelli a muro siglano il 24-17 ed infine Menardo mette a terra il punto del definitivo 25-20.

Il terzo set è all’ insegna di un grandissimo equilibrio: le due squadre avanzano appaiate sino al 9 pari, poi i monregalesi provano a scappare e si portano sul 12-10 con Polizzi, ma i torinesi ritrovano la parità sul 13-13. L’ equilibrio continua sino al 19 pari, quando, con Borsarelli in campo per alzare il muro, i monregalesi accelerano e vanno via, portandosi prima sul 22-20 con Garelli, poi sul 24-21 con Menardo ed infine chiudono 25-22 sempre con Menardo.

Sabato il VBC è atteso da una trasferta senza dubbio complessa contro il Chieri sesto, che in casa è sempre ostico da affrontare e riesce a mettere in difficoltà qualunque avversario. I monregalesi, però, vogliono sia mantenere la propria imbattibilità stagionale sia il proprio vantaggio in classifica generale.

VBC MONDOVI’ – LASALLIANO TORINO 3-0 (25-23,25-20,25-22)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Catena, Caldano, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Borsarelli, Candela, Berutti, Marco Basso, Bertano. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.