Granda Canoa Club: cala il sipario su una stagione da incorniciare

L’a.s.d. Granda Canoa Club ha concluso la stagione agonistica 2024 con risultati straordinari, confermandosi come una delle realtà più competitive nel panorama della canoa slalom italiana. I numeri parlano chiaro e celebrano l’impegno, la dedizione e il talento di atleti e allenatori che, insieme, hanno reso possibile un'annata indimenticabile.

Nel Campionato di Società di Slalom su acqua mossa, il club ha conquistato un prestigioso 3° posto, dimostrando ancora una volta la solidità della squadra e l’alto livello tecnico raggiunto.

Ma i successi non si fermano qui: nella classifica della Coppa Giovani (slalom acqua mossa), dedicata ai talenti emergenti, il Granda Canoa Club si è issato al 2° posto, segno di un vivaio in crescita costante. Un altro risultato di rilievo arriva dalla Coppa Canadese (slalom acqua mossa), dove il club ha ottenuto un meritatissimo 3° posto, ribadendo la propria eccellenza anche in questa disciplina. Nella classifica della Coppa Slalom, che tiene conto delle prestazioni complessive in diverse categorie, il GCC si è piazzato in 5ª posizione, chiudendo con orgoglio tra le migliori società italiane.

Questi risultati premiano non solo gli atleti, ma anche il lavoro incessante del team tecnico, dei volontari e della dirigenza, che con sacrificio e lungimiranza continuano a far crescere il movimento.

Il presidente ha commentato: “Siamo fieri di quanto ottenuto. Questi piazzamenti dimostrano la validità del progetto che stiamo portando avanti, sia con i giovani sia con gli agonisti. Il futuro ci sorride e siamo già pronti a nuove sfide.”

Con una stagione così entusiasmante alle spalle, il Granda Canoa Club guarda già al 2025, con l’obiettivo di continuare a crescere e a portare alto il nome di Cuneo nel mondo della canoa.

Complimenti a tutti gli atleti e un ringraziamento speciale a chi, ogni giorno, rende possibile tutto questo.