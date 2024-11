Apertura della Torre Medievale di Perletto e inaugurazione Mostra Fotografica contro la violenza sulle donne

Il Comune di Perletto è lieto di annunciare l'inaugurazione dei rinnovati spazi della Torre Medievale, che sarà ufficialmente riaperta al pubblico il 30 novembre alle ore 16:00. L’evento sarà arricchito dalla presentazione della mostra fotografica "L’amore non alza le mani, ma ti prende per mano", realizzata dalla fotografa Beatrice Bonino in collaborazione con Virginia Salvi, un progetto visivo intenso e toccante che denuncia la violenza contro le donne. L'apertura della mostra rappresenta un'occasione unica per riflettere su questo tema sociale di grande rilevanza, esplorando attraverso le immagini il contrasto tra amore e violenza. A conclusione dell’evento, verrà offerto un rinfresco con prodotti locali, in un contesto conviviale per celebrare la bellezza del territorio e dei suoi valori.

Ristrutturazione e Nuove Funzionalità

I lavori di ristrutturazione della Torre Medievale hanno visto il rifacimento completo dell'impianto elettrico e dei serramenti, permettendo così di proteggere l’edificio dall’azione dannosa delle infiltrazioni d’acqua, dagli agenti atmosferici, dagli animali e assicurare il mantenimento della temperatura interna renderlo uno spazio utilizzabile in ogni stagione. Questi interventi trasformano la torre in un moderno spazio culturale, capace di ospitare mostre, eventi e di fungere da attrazione turistica per la comunità e i visitatori.

Obiettivi del Progetto

L'idea alla base della ristrutturazione è quella di dare vita a un centro culturale polifunzionale, dove esporre mostre d’arte, organizzare eventi culturali e sociali, e offrire un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico di Perletto. Il progetto è stato reso possibile grazie ai fondi del bando Aree Interne, dell’Unione Montana Alta Langa e ai fondi del Bando Patrimonio Culturale di Fondazione CRC, che aveva già finanziato il progetto "Viaggio Verticale nella Storia", tramite il quale è stato realizzato un piccolo museo storico all’interno della torre, in collaborazione con Pietro Giovannini, già presidente dell’Associazione Turris. La progettazione e la direzione dei lavori è stata affidata all' arch. Marco Mancini dello studio MEOWarchitettura e all’ing. Mauro Priola, in collaborazione con l’arch. Davide Giordano. L' ideazione e la comunicazione dell’evento sono il frutto del lavoro della dott.ssa Chiara D’Aurizio, che da anni segue la parte di promozione delle attività culturali in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dettagli dell'evento:

Data : Sabato 30 novembre

: Sabato 30 novembre Orario : 16:00

: 16:00 Luogo : Torre Medievale di Perletto

: Torre Medievale di Perletto Ingresso gratuito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale del Comune: www.visitperletto.it e le pagine social Fb @torrediperletto e Ig @torre_di_perletto