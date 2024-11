Restè - percorsi ed esperienze d’arte contemporanea nelle Langhe

Resté come “restare” in piemontese in un territorio e con una comunità, per fermarsi ad ascoltare e a scoprire, il desiderio di generare un nuovo senso dei luoghi attraverso l’arte, le residenze e i laboratori artistici, sul filo che lega cultura e paesaggio.

Un progetto che da settembre del 2024 ha ospitato artisti nei tre paesi di Diano d’Alba, Montelupo Albese e Rodello, occasioni di sperimentazione e di rigenerazione dei luoghi, collaborando con importanti realtà artistiche internazionali come Farm Cultural Park di Favara e la galleria GART Arte Contemporanea di Neive.

Così John Blond, street artist catanese, con i suoi noodles ha invaso gli spazi della Tenuta settecentesca di Spianamento San Sebastiano a Diano d’Alba, uno spazio immersivo che ha portato colore e libertà in dialogo con la storia e l’architettura. Poi, Seb Toussaint, artista britannico e francese, che ha saputo portare opere che parlano a tutti, parole e forme capaci di disvelarsi lentamente e interpretando il territorio, nelle sue diverse forme: due murales per gli spazi centrali di Montelupo, una grande facciata nella piazza Castello affacciata sul belvedere, e per Rodello lungo l’antico muro di cinta del paese. Infine, Luca Bortolato, “fotografo che ha smesso di fotografare” come ammesso da lui stesso che durante la sua residenza di arte relazionale ha incontrato centinaia di persone di tutte le età in laboratori finalizzati alla costruzione di un grande atlante dei luoghi, ascoltando e osservando, scrivendo e fotografando, arrivando all’essenza del paesaggio delle Langhe: un paesaggio fatto dalle persone che lo abitano.

L’evento del 30 novembre di Resté sarà l’occasione di presentare la seconda parte delle residenze artistiche sviluppate con la galleria GART Arte Contemporanea con gli artisti Martina Gagliardi e Jacopo Mandich. Martina Gagliardi, con l’installazione “Impressioni sospese”, sperimenterà le dimensioni spaziali della chiesa dell’Immacolata di Rodello, sede del Museo Montali, attraverso la trasparenza del tnt e le tracce di un passato ritrovato in cui segni archetipici evolvono in nuove architetture emotive, capaci di congiungere spiritualità e forma. Mentre Jacopo Mandich realizzerà, durante la stessa giornata d’inaugurazione, l’installazione spaziale time e site specific, dal titolo “Something Ice”, in cui i visitatori potranno vivere lo spazio affrontando le leggi della fisica e dell’imprevedibilità in una dimensione che oscilla tra quiete e tensione, fragilità e resistenza.

La mostra verrà inaugurata sabato 30 novembre alle ore 10:30 presso il Museo Dedalo Montali di Rodello, Museo Dedalo Montali di Rodello, durerà sino al 12 gennaio con aperture tutti i fine settimana.

La giornata di sabato 30 novembre sarà l’occasione di conoscere le opere e le realizzazioni del progetto Resté, dialogando direttamente con gli artisti e le installazioni, approfondendo e immergendosi in uno spazio nuovo, sperimentando attraverso laboratori e letture con gli attori della Compagnia Magog. Nel pomeriggio, dalle ore 14:30 presso la piazza Castello di Montelupo Albese, sarà possibile continuare le attività con altri laboratori e una camminata che metterà in relazione i paesi e i murales realizzati da Seb Toussaint arrivando al Museo di Rodello.

Resté: percorsi ed esperienze d’arte contemporanea nelle Langhe

È un progetto di:

Parrocchia San Lorenzo di Rodello (proponente)

Comune di Diano d’Alba

Comune di Montelupo Albese

Comune di Rodello

Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo

Pro Loco Rodello

In collaborazione con:

Associazione Culturale Magog

Farm Cultural Park

GART

UnTerritorio

Con il sostegno di:

Compagnia di San Paolo (Bando “Territori in Luce”)

Fondazione CRC (Bando “Patrimonio Culturale”)

www.restee.it

IG/FB reste_narrazione_territoriale