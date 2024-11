Mondovì racconta le sue bellezze e tradizioni sui tram di Nizza

Quinta città più popolata della Francia con oltre 340.000 abitanti, seconda località francese per disponibilità alberghiera con più di cinque milioni di turisti all’anno. Storica capitale socioeconomica della Costa Azzurra, Nizza è da sempre meta di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, ma conserva parimenti un legame indissolubile con l’Italia alla luce della sua nota appartenenza al Regno Sabaudo per diversi decenni. Un luogo sensibile alla cultura italiana, dunque, scelto non a caso dall’Amministrazione comunale per promuovere e valorizzare le peculiarità turistiche del Monregalese in seno al progetto “10 Comuni 2024” promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza. Un’iniziativa che prosegue ormai da alcuni anni e che, proprio in queste settimane, è sfociata ancora una volta nella decorazione dei tram urbani con alcune immagini della città di Mondovì.

"Una straordinaria occasione di promozione turistica e territoriale che fa seguito alla partecipazione al salone turistico “Id-Weekend” dello scorso mese di aprile e che ripercorre quanto già realizzato nel 2023" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura e al Turismo, Francesca Botto. "La scelta delle immagini promozionali apparse sui tram urbani non è casuale: da un lato una visione d’insieme che amalgama storia, cultura, paesaggio e mongolfiere; dall’altro il simbolico rimando al “Mercato contadino”, eccellenza territoriale che sottolinea la maestria dei nostri artigiani e la ricchezza gastronomica del Monregalese. Continua, insomma, l’impegno amministrativo nella valorizzazione turistica della nostra città all’estero e nel rafforzamento dei rapporti con le istituzioni francesi e con gli enti di promozionale locale".