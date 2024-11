Bra, il quartiere Oltreferrovia festeggia il nuovo punto Bancomat in via Piumati

Il quartiere Oltreferrovia di Bra può finalmente festeggiare il nuovo punto bancomat. Per i residenti è motivo di soddisfazione, visto che è il frutto di tantissime richieste avanzate dal presidente di quartiere Mario Porello ai vertici della Bper Banca.

Lo sportello di via Piumati torna così attivo e sopperisce all’assenza di un istituto di credito che, tuttavia, sarebbe auspicabile vista la demografia della zona con più di 5mila residenti, come spiega lo stesso Porello: "Non ci fermiamo di fronte a questi piccoli ma importanti elementi e proseguiamo l'impegno per valorizzare il territorio, avere più servizi, permettere all’Oltreferrovia di continuare ad essere un quartiere vivo e di aggregazione".