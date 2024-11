L’Avis Provinciale sorride: numeri in crescita e un premio per la solidarietà

Un premio che vale una storia di altruismo e risultati concreti: l’Avis Provinciale di Cuneo sarà protagonista della 27ª Giornata della Riconoscenza al Volontariato, celebrando non solo i risultati raggiunti nel 2023, ma anche un aumento significativo nel 2024. Il dato è chiaro: 700 donazioni in più rispetto all’anno precedente, a testimonianza di una comunità sempre più generosa e sensibile.

Flavio Zunino, presidente dell’Avis Provinciale dal 2020, ha espresso la sua soddisfazione: "Questo premio rappresenta una grande gratificazione, sia per l’associazione che per me personalmente, soprattutto in vista della conclusione del mio mandato a marzo. L’incremento delle donazioni dimostra quanto sia fondamentale il nostro lavoro e quanto il territorio risponda con generosità".

Con 13.580 donatori attivi e 22.229 sacche di emocomponenti raccolte nel 2023, l’Avis si conferma una delle colonne portanti della solidarietà cuneese. Fondato nel 1958 a Saluzzo e trasferito a Cuneo nel 1960, il gruppo opera attraverso 45 sedi comunali e 29 gruppi attivi, giocando un ruolo essenziale nel sistema sanitario locale.

La cerimonia, organizzata dalla sezione Avis di Cavallermaggiore guidata da Valentino Piacenza, si svolgerà il 30 novembre presso il Teatro San Giorgio e sarà un’occasione per celebrare il volontariato e l’altruismo. Tra i premiati spiccano figure come Bruno Pinese, volontario storico di Cavallermaggiore, lodato per il suo impegno nella Protezione Civile, nella modernizzazione della sede Avis e Alpini, e per il suo supporto alle attività del centro anziani.

L’Associazione San Sebastiano, inoltre, sarà premiata per il suo lavoro nella conservazione e valorizzazione della chiesa di San Sebastiano. Chiude Zunino: "Questi risultati e i riconoscimenti che li accompagneranno sono il frutto di un impegno collettivo straordinario. Continuare su questa strada sarà la sfida per chi prenderà il testimone nel futuro".