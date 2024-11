Diageo, Cirio: "La Regione farà tutto il possibile per scongiurare il rischio di chiusura di una realtà produttiva tanto importante per il nostro territorio"

La Regione Piemonte è a fianco dei lavoratori dell’azienda Diageo di Santa Vittoria d’Alba, che stamattina ha comunicato la volontà di chiudere lo stabilimento cuneese entro giugno 2026.

“Domani mattina sarò al presidio organizzato dai lavoratori in occasione della giornata di sciopero indetta dai sindacati - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - ed entro questa settimana incontrerò l’azienda per avere un quadro chiaro della situazione. Mi sono già confrontato con il vicepresidente Elena Chiorino che ha le deleghe al lavoro per individuare quali strumenti possiamo mettere in campo: è infatti evidente che la Regione farà tutto quanto possibile, insieme alle istituzioni locali, per scongiurare il rischio di chiusura di una realtà produttiva tanto importante per il nostro territorio”.

"Come Regione Piemonte, siamo fermamente determinati a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori Diageo. L’obiettivo è garantire la continuità occupazionale: la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie rappresenta per noi una priorità assoluta, e lavoreremo senza sosta per fornire un futuro stabile a chi è colpito da questa improvvisa crisi", aggiunge il vicepresidente Elena Chiorino.

Al presidio sindacale in programma a partire da domattina ha annunciato la sua presenza anche il sindaco di Alba Alberto Gatto. Anche il primo cittadino di Bra Gianni Fogliato si è intanto attivato per chiedere un incontro della direzione Diageo coi sindaci del territorio.