Atletica: a Valencia il debutto di Pietro Riva in maratona

È in arrivo una domenica 1° dicembre ricca di significato tecnico per gli azzurri in maratona.

A Valencia è atteso il debutto sui 42,195 km di Pietro Riva (Fiamme Oro), in gara con l’ex primatista italiano Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) e con Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e al femminile con l’esordiente Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior).

Sarà la maratona della solidarietà a Valencia, nella terra tragicamente colpita dall’alluvione delle scorse settimane. L’evento spagnolo che presenta il tradizionale arrivo scenografico nella Città delle arti e della scienza, schiera anche quest’anno alcuni dei ‘top runner’ mondiali, a partire dagli etiopi Kenenisa Bekele, terzo nelle liste all-time (2h01:41 nel 2019), e Sisay Lemma, campione in carica a Valencia con le 2h01:48 di un anno fa (quarto di sempre) e vincitore in questa stagione a Boston.

Per l'albese Pietro Riva, uomo da 59:41 nella mezza proprio a Valencia nel 2023, scocca l’ora della prima avventura in maratona, dopo il titolo europeo della mezza conquistato con la squadra azzurra a Roma 2024 e la medaglia d’argento individuale, e più di recente il titolo italiano nella mezza a Civitanova Marche.