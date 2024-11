Cuneo, gli eventi di dicembre del museo Diocesano

Da più di un decennio il museo diocesano di Cuneo è un luogo dove grandi e piccini possono ritrovarsi e l’attesa del Natale costituisce un’occasione unica per stare insieme. Ecco tutti gli appuntamenti.

Laboratori e letture

Nei tre fine settimana che precedono il Natale, il museo propone una serie di laboratori tematici per bambini e letture animate a cura di professionisti del settore. Appuntamenti da vivere con tutta la famiglia o con altri piccoli compagni di gioco.

Il sabato sarà il giorno dei laboratori didattici per bambini dai 6 anni in su: sabato 7, 14 e 21 dicembre, in due turni alle ore 15:00 e 16:30, saranno proposte attività creative per costruire insieme piccoli oggetti da portare a casa: con “Aspettando il Natale” tutta la famiglia realizzerà un personale calendario dell’Avvento, con “Le luci della festa” una decorazione natalizia per la casa e con “Chi c’è in quella grotta” si lavorerà con fantasia e creatività attorno al tema del presepe.

La domenica, invece, sarà dedicata alle storie, con tre appuntamenti di lettura animata per famiglie con bambini dai 3 anni in su in collaborazione con Noau officina culturale e con la libreria Stella Maris. Domenica 8, 15 e 22 dicembre alle ore 16:00 con "Il Natale sa di buono", "Animali intorno al presepe" e "Il racconto degli angeli" le famiglie con bambini dai 3 anni in su potranno passare un'ora in compagnia di racconti, rime, filastrocche e immagini dedicate al Natale e all'atmosfera unica che la festività porta.

Sia i laboratori didattici sia le letture animate sono gratuiti, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite per dare modo di preparare i materiali necessari. Tutti i link sono disponibili su www.museodiocesanocuneo.it .

Appuntamenti in musica

Dopo il grande successo dell’anno passato gli appuntamenti musicali saranno ben tre. Si inizierà con domenica 8 dicembre alle 17,30 “3 cori in 3 chiese”: concerto di cori itineranti che si muoveranno nelle chiese del centro storico partendo dalla chiesa di San Sebastiano e proseguendo in Sant’Ambrogio per terminare in Santa Maria della Pieve.

Il Coro della Società Corale Città di Cuneo (Direttore Giuseppe Cappotto), il Coro Polifonici del Marchesato (Direttore Enrico Miolano) e il Coro delle voci bianche e giovanile del Sistema Scuole di musica Academia Montis Regalis (Direttore Maurizio Fornero) si esibiranno a rotazione nelle tre chiese, così il pubblico potrà godersi un’intera serata di musica accomodandosi in una delle chiese indicate. Il concerto si concluderà davanti al Duomo di Cuneo con un momento musicale dei tre cori uniti.

Secondo appuntamento in musica con “Incanto”, venerdì 13 dicembre alle ore 18.00 con il concerto del coro di voci bianche “Le Goccioline” dell’Istituto Diocesano di musica sacra diretto dal Maestro Simonetta Monge presso la chiesa di San Sebastiano in Contrada Mondovì.

La programmazione si concluderà domenica 22 dicembre presso la chiesa di San Sebastiano alle ore 21.00 con il concerto dell’organo Serassi-Parolini suonato dal M° Bartolomeo Gallizio. L’iniziativa è una anteprima del Festival Modulazioni 2025.

I concerti sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Tutti gli eventi fanno parte del programma di Illuminatale 2024.