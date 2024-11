Inizia la stagione dello sci, ma per ora non si vedono precipitazioni all'orizzonte

Aria più fredda affluirà da stasera da est, abbassando un po' le temperature. Ma la presenza di un anticiclone sul centro Europa impedirà la formazione di precipitazioni, mantenendo il tempo stabile anche se di sole se ne vedrà più in montagna.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdi 29 novembre a domenica 1 dicembre

Bel tempo e sole su Alpi e coste della Liguria. Nebbie anche persistenti su pianure piemontesi centrali e orientali. Nuvolosità scarsa o irregolare altrove senza fenomeni di rilievo.

Temperature in diminuzione a partire dalla serata, con valori che tuttavia fluttueranno attorno alla media del periodo. Tuttavia non mancheranno le gelate e le brinate nelle aree non soggette a nebbie. Le massime oscilleranno tra gli 8 e gli 11 °C sulle pianure, fino 13/14 °C sulle coste. Minime in assenza di nebbie e vento anche al di sotto dello 0 con gelate e brinate. In caso di nebbia oscilleranno tra 1 e 5 °C, sulle coste tra 5 e 7°C.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, moderati di tramontana su Liguria centro-occidentale oggi, poi dal pomeriggio di domani deboli o localmente moderati sempre di tramontana solo su genovese e savonese. Qualche raffica anche in appennino ligure orientale.

Da lunedì 2 dicembre

Ancora per qualche giorno avremo condizioni di stabilità e temperature in rialzo soprattutto in montagna. Come ogni anno l'inverno si fa attendere, e anche in proiezione futura non si intravvedono grosse novità.

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo