L'Oroscopo di Corinne dal 29 novembre al 5 dicembre

ARIETE: Bisognerebbe avere la pazienza che per natura non possedete nel trattare con certi elementi, ma vi toccherà fare finta di niente, specie in prossimità dell’ormai vicino Natale per non creare scompiglio sul lavoro o in famiglia. Pure il settore materiale serberà delle incognite e sarebbe meglio non esagerare con le spese. In amore succederanno dei fatti anomali e qualcuno, nel week end, vi farà incavolare. Raffreddori in agguato. Preoccupazioni per un congiunto.

TORO: Siete dei torelli testoni che non si arrendono e ambiscono andare in fondo alle mete prefissate sordi ad ammonimenti o consigli reputati interessati: ciò vi rende merito anche perché facendo così porterete a termine ciò che avevate tralasciato. In amore, per i single si apriranno inediti sipari, mentre le coppie consunte pianteranno su uno zibaldone. Sorpresa o novella in vista. Se la fortuna volete attirare appendete, già sin d’ora, dell’agrifoglio nel focolare.

GEMELLI: Le stelle dicembrine propinano un viavai di entrate, uscite, cosette da variare, emozioni e sotterranee tensioni. Tenete altresì sotto sorveglianza le proprietà private, non prestate nulla a chicchessia e mitigate i guizzi di malinconia, poi rammentate che il conto alla rovescia inizia e, se non avete ancora pensato alle strenne natalizie, converrebbe affrettarvi prima di trovarvi a boccheggiare… Indisposizioni varie, legamenti o qualche capogiro costringeranno a mollare il tiro!

CANCRO: Apprestatevi ad una settimana capricciosa e voluttuosa nel corso della quale converrà non dare nulla per scontato, contenere la stizza, affrontare a testa alta le persone e i problemi, programmare minuziosamente le giornate al fine di non trovarvi verso Natale spossati, stressati, con la testa pesante e fumante… Un paio di persone vi faranno incavolare ma guardate, ignorate e degli stolti non vi curate mentre una missiva vi stupirà… Siate prudenti sulla strada.

LEONE: Alle prese con astri monelli vi scontrerete con la cafoneria altrui constatando rallentamenti in affari, responsi o chiamate. Preoccupazioni, rendiconti, inconvenienti, impediranno di esser della vostra esistenza padroni, cozzando contro oggettività ben diverse da come speravate… Ma non demoralizzatevi perché una allettante sorpresina vi attende in sordina. Il 3 dicembre, come talismano naturale, appendete un ramettino di vischio al vostro portale!

VERGINE: Tra sbuffi, apprensioni e tensioni la settimana scorrerà così velocemente dal non accorgervi nemmeno delle mille faccende da sbrigare entro Natale ma, essendo la fretta una pessima alleata, imparate a prendere la vita con filosofia e dedicate i ritagli di tempo al sollazzo e all’intimità. Una risposta non tarderà ad arrivare e una delicata questione si delineerà. Qualcuno vi sta preparando un omaggio impensato e lo stupore, nel riceverlo, sarà quasi assicurato!

BILANCIA: Dicembre: mese di pandori, panettoni, presepi, paeselli illuminati, abeti rivestiti e valori sdruciti… Per quanto vi concerne dondolate in una fase di stallo in attesa di miglioramenti non tardanti a giungere: quindi niente bronci e su col morale…Qualche cruccio lambirà il settore operativo, materiale o personale ma anche qui la spunterete! Fattibili dei bei combini, una frettolosa corsa ai regalini e un congiunto da sostenere in una scelta delicata ma fortunata.

SCORPIONE: La settimana appare convulsa sia per le tante cose da sbrigare che per qualche ostacolo propinato dalla quadratura di un Marte moccioso e capriccioso. L’annata, per svariati motivi, è stata tosta e ora anelereste gustare un briciolino di quella serenità di cui tanto abbisognate però, nei prossimi giorni, il riuscire in un’impresa, ottenere una gratificazione, il rivedere un’amica, ricevere un omaggio o liberarvi di un fardello vi renderà più pimpanti. Domenica bizzosa.

SAGITTARIO: La prima settimana dicembrina sarà concitata, rigurgitante di novelle ed attese al punto di passare velocemente dalle stelle alle stalle. La Luna, che il 1° dicembre si fa nuova nella vostra costellazione, da un lato vi aiuterà a risolvere una faccenda e dall’altro sparpaglierà inghippi, perplessità e amenità, oppure dovrete prendere una delicata decisione per quanto concerne salute, lavoro o valute. Se festeggiate il compleanno sappiate che sarà alquanto inusitato.

CAPRICORNO: La verità e la ragione non stanno mai da una parte sola: ascoltate quindi più campane prima di esprimere giudizi e non programmate adesso l’andazzo di un Natale riservante magari delle future variazioni. Si profilano altresì delle dispute con testoni o musoni, un invito, delle serate spumeggianti e degli incomodi vaganti. Week end adatto a shopping, mangiate in compagnia, giri tra mercatini, visite di cortesia. Sorpresina domenicale, cervicali o acciacco stagionale.

ACQUARIO: Tra versamenti da effettuare, invidiosi da zittire, contesti facenti stizzire, proposte inaspettate, vi agiterete e stresserete, ma datevi una calmata perché di qualsiasi cosa si tratti, alla fine la spunterete. Una persona che ben conoscete farà salire i fumenti mentre una soddisfazione proverrà da chi meno ve lo aspettavate. Unico neo una notizia allibente o la scoperta di una marachella. Giove propizio può procacciare, a chi gioca al Lotto, una vincitina. Rischio di spaccare oggetti!

PESCI: Qualche nativo non vedrò l’ora di chiudere un anno piuttosto controverso, altri invece si dovranno organizzare minuziosamente prima delle prossime feste, altri rimarranno maluccio per il contegno di un personaggio emblematico, ad altri ancora è consigliabile sorvegliare le finanze, inquadrare un rapporto interpersonale, far buon viso a cattivo gioco per non litigare. Per tutti comunque le giornate saranno frementi e anche un po’ sorprendenti. Ritrovi con amiconi.

E che le stelle dicembrine portino pace, serenità, e tante belle sorpresine.