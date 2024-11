Lo spettacolo con Pier Paolo Spollon “Quel che provo dir non so” in programma martedì 3 dicembre, è stato posticipato su richiesta della compagnia Stefano Francioni Produzioni, e non per cause dipendenti dal Teatro Sociale G. Busca di Alba

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data che verrà comunicata a breve e i possessori manterranno lo stesso posto assegnato.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173292470 / 472.