Antisemitismo, Bergesio (Lega): incredibili divisioni sinistra Pinerolo su Segre

“Niente cittadinanza onoraria a Liliana Segre a Pinerolo. Dispiace quanto accaduto nel Comune del nostro Piemonte. Una certa sinistra preoccupa: incredibile che un tema del genere divida la politica anziché unirla in nome dell’antisemitismo. L’auspicio è che certe decisioni non siano legate, così come leggiamo dai giornali, a posizioni ambigue da parte dell’amministrazione rispetto al mondo pro-Pal”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, componente della commissione Segre.