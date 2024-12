Mercatini, mostre, fiere e concerti: quanti appuntamenti nella prima domenica di dicembre

A seguire la nostra consueta guida ragionata di proposte per trascorrere il fine settimana. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

***

CUNEO

EN PLAIN AIR

Domenica 1 dicembre presso la Sala del Collegio dei Geometri in via San Giovanni Bosco 7h a Cuneo, sarà possibile visitare la mostra di arte contemporanea "An Plein Air" di Bartolo Dutto. L'esposizione seguirà i seguenti orari: sabato pomeriggio dalle 16 alle 19. Domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30. Info: segreteria@collegio.geometri.cn.it



***

CUNEO - CONFRERIA E CERIALDO

ALPINI IN FESTA

Domenica 1 dicembre festa dei 76 anni di fondazione del Gruppo Alpini di Confreria e Cerialdo, con ritrovo alle 8.30 nella sede di via S.Pio X a Cerialdo. A seguire S. Messa in onore dei morti e dei dispersi e commemorazione davanti al monumento che ricorda i caduti. Pranzo nel salone parrocchiale di San Pio X alle ore 12.30. Info: 339 36 61 185.



***

CUNEO - BOMBONINA

BANCARELLA DI NATALE

Domenica 1 dicembre bancarella di Natale nella parrocchia di Bombonina e raccolta generi alimentari della Caritas.

***

ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Nel week end continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba fino all’8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, seguirà gli orari: 9.30 - 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone. Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/



***

ALBA

EX VOTO - RACCONTI DI VITA QUOTIDIANA

Domenica 1 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, sarà aperta presso gli spazi del Museo Diocesano ad Alba la mostra“Ex Voto. Racconti di vita quotidiana”. Le opere in mostra provengono da alcuni santuari della Diocesi di Alba e fanno parte di un gruppo di circa 300 ex voto sottratti negli anni ’60 a numerose parrocchie e che, in seguito alle indagini svolte dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza, nel 2019, sono state restituite. Info: https://visitmudi.it/



***

ALBA

MOSTRA DON MEYRANESIO

Domenica 1 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, e dalle ore 15 alle ore 19, aperta la mostra nella sala Luciano Maccario del Museo Federico Eusebio di Alba intitolata “Don Meyranesio da Pietraporzio: integerrimo studioso o falsario patentato? “ Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/museo-civico-archeologico-e-di-scienze-naturali-federico-eusebio-1



***

ALBA

ASPETTANDO IL NATALE AL MUDI

Domenica 1 dicembre, il Museo Diocesano di Alba accoglierà i bambini con le loro famiglie per un pomeriggio speciale di attività dal tema natalizio, con due turni di attività: ore 15 e 16.30. Età consigliata: 4 - 10 anni. Contributo di partecipazione: 3 € a partecipante. Durante l’attività verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione. Info: https://www.visitmudi.it/

***

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Palazzo Banca d’Alba in via Cavour, visitabile la “Madonna della Bocciata” di Pietro Cavallini. Info: https://www.bancadalba.it/



***

BEINETTE

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 1 dicembre Festa del Ringraziamento per l’annata agricola, con S. Messa alle ore 10.30, offerta dei doni della terra e pranzo comunitario.



***

BORGO SAN DALMAZZO

UN BORGO DA SCOPRIRE

Domenica 1 dicembre, alle ore 14, presso Piazza Abbazia a Borgo San Dalmazzo, torna l'iniziativa culturale "Un Borgo da scoprire". Evento gratuito, prenotazione consigliata. Info: 340 25 49 768 - https://santuariomonserrato.it/





***

BOVES

BABBO NATALE BOVESANO

Domenica 1 dicembre Festa dei Babbi Natale nel centro storico. Villaggio degli Elfi dalle 9.30 alle 18, regali di Babbo Natale per i bambini. Giri in carrozza e storie delle Elfe Grattine in piazza Italia. Info: lasportababbonatale@gmail.com



***

BOVES - FONTANELLE

CONCERTO SPIRITUALE

Domenica 1 dicembre alle 17.30, nel santuario Regina Pacis, concerto spirituale con il gruppo “Fibrae resonantes”, in occasione della prima domenica di avvento.



***

BENE VAGIENNA

CASA RAVERA

Domenica 1 dicembre doppio appuntamento culturale presso Casa Ravera a Bene Vagienna. Alle ore 10 convegno "Augusta Bagiennorum: primi risultati delle indagini archeologiche e futuri progetti di ricerca e valorizzazione", a seguire inaugurazione del nuovo percorso didattico con pannelli visivo-tattili. Info: https://www.amicidibene.it/



***

BRA

CONCERTO PER RICORDARE

Domenica 1 dicembre, alle ore 17, presso il Teatro Politeama in Piazza Carlo Alberto, “Concerto per ricordare”, 30 anni dopo l’alluvione, per ricordare con l'”Antica musica del corpo dei pompieri di Torino 1882″. Dirigono il maestro Andrea Ferro e la vice maestro Paola Convertino. Info e prenotazioni: https://www.csvcuneo.it/



***

BUSCA

UN BIGLIETTO PER DUE EVENTI

Domenica 1 dicembre, con l’iniziativa “Un biglietto per due eventi”, si potranno visitare “Busca sotterranea” e il “Museo della Cartolina - Mario Berardo”. Prenotazioni al 371 54 20 603.





***

CARAGLIO

MERCATINO DI NATALE E BABBO RUN

Domenica 1 dicembre sesta edizione della “Babbo Run”, la corsa natalizia che si veste di rosso. Alle ore 13.30 iscrizioni e inizio corsa alle 14.30. Partenza ed arrivo in piazza Don Ramazzina, a fine percorso, merenda per tutti e premiazione del Babbo più anziano, più giovane e più originale. Per tutta la giornata mercatino di Natale in via Roma, street food e concerto alle 16.30, nel Teatro Civico, dei ragazzi dell’Istituto Musicale di Caraglio. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/



***

CHERASCO

MERCATINO ANTIQUARIATO MOSTRE E MUSEI

Domenica 1 dicembre ultimo della serie dei Grandi mercati di Cherasco 2024. La giornata del Mercato dell'Antiquariato può essere occasione anche di visita della città, dei suoi monumenti, dei palazzi storici: in Palazzo Salmatoris le opere di Emanuele Luzzati “Tra fiaba e fantasia” (aperta fino al 23 febbraio 2025 da mercoledì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) e nella chiesa di San Gregorio le foto di Bruno Costamagna dedicate a “Cherasco, in particolare” (aperta fino al 15 dicembre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30). Aperto anche il Museo della Magia Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/ www.museodellamagia.it



***

CHIUSA PESIO

NEL PAESE INCANTATO

Domenica 1 dicembre quinta edizione di “Nel paese incantato”. Alle ore 10 da piazza Tre Medaglie d’Oro “Passeggiata incantata”. “Presepi alla finestra” nel Ruset e visite al complesso museale “Cav. Giuseppe Avena”. Dalle 14 laboratori e giochi per bambini, musica, prelibatezze gastronomiche e all’imbrunire accensione dell’albero cucito a mano dal gruppo “Filo che passione”. Info: https://www.comune.chiusadipesio.cn.it/



***

DRONERO

CONCERTO DI NATALE

Domenica 1 dicembre alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro Iris concerto di Natale della banda San Luigi di Dronero insieme ai giovani musicisti della scuola bandistica. Ingresso libero.



***

FARIGLIANO

FIERA DEI PUCIU

Domenica 1 dicembre alle ore 11 inaugurazione “Fiera dei Puciu” e della riqualificata piazza Vittorio Emanuele II, con mercato tradizionale di prodotti tipici del territorio. Mostra statica di trattori. Alle 11.15 distribuzione del minestrone di trippe con ceci di Nucetto e alle 14 caldarroste e vin brulè a cura del gruppo Alpini. Alle 15 il “Gioco delle Bije”, disfida fra sole donne. Visite guidate alla chiesa della Madonna del Pilone. Info: posta@proloco-farigliano.it



***

LAGNASCO - SCARNAFIGI - VERZUOLO

MERCATINI DI NATALE

Domenica 1 dicembre appuntamento con i mercatini di Natale a Scarnafigi, Lagnasco e Verzuolo unite da navetta gratuita. A Scarnafigi fitwolking di Natale e spettacolo "Nui Dui"; a Lagnasco visite guidate al Castello e concerto "Dolci note di Natale"; a Verzuolo visite guidate al Castello e Antica Parrocchiale e laboratori creativi per bambini. La navetta gratuita collega Scarnafigi (Piazza Ospedale, info eventi +39 392 77 41 131), Lagnasco (Piazza Umberto I, info eventi +39 346 08 18 083), e Verzuolo (Piazza Willy Burgo e Via Provinciale 71, info eventi +39 351 42 04 004). Info: https://villadiverzuolo.it/



***

MONDOVÌ

SENZA POSA

Domenica 1 dicembre aperta la mostra allestita dal CAI di Mondovì e dedicata a Mario Fantin che celebra il 70° anniversario della storica prima salita al K2. “Senza posa - Italia k2 di Mario Fantin: Racconto di un’impresa” sarà visitabile presso i locali del Museo Civico della Stampa, dalle 10 alle 19 con orario continuato. Info: mondovi@cai.it - 335 78 75 020.

***

MONFORTE D’ALBA

C’ERA UNA VOLTA UNA COLLINA

Domenica 1 dicembre, sarà aperta, con orario 10 -18 la mostra personale dell'artista Sam Giovando presso l'Oratorio di Sant'Agostino. Info: https://www.samgiovando.com/it/

***

MONTEU ROERO

FESTA DI SANT’ANDREA

Domenica 1 dicembre festa “A Sant’Andrèja r’invern … e ra trìfura muntu ‘n carèja”. Ricco programma con eventi nel castello a partire dalle 15.30 del sabato e mercatino del tartufo a partire dalle 10 della domenica in piazza Roma. Domenica pomeriggio, alle ore 15, prima edizione, in piazza Bergadani, dell’Olimpiade della “Cerca” del tartufo, sfida fra i migliori Tabui dei paesi roerini. Caldarroste e vin brulè durante l’incoronazione del Re delle Rocche. Info: https://www.comunemonteuroero.cn.it/

***

NUCETTO - ORMEA

TRENO STORICO

Domenica 1 dicembre torna il Treno Storico di Natale da Torino a Nucetto - Bagnasco - Ormea. Info e prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRFynEYK7CR3PzbpmIJOoGhOujkLiEIz4o4BWbAj7k059VLQ/viewform

***

PIOBESI D’ALBA

CREATIVAMENTE ROERO

Domenica 1 dicembre alle ore 15.30 nel salone polifunzionale di piazza San Pietro verranno presentati i lavori della sesta edizione di Creativamente Roero, con artisti, organizzatori e sindaci dei paesi coinvolti. Info: 349 75 24 498.



***

POLLENZO

GIOCHI SENZA FRONTIERE

Domenica 1 dicembre presso il canile sanitario e intercomunale in via Langhe 23 “Il Rifugio di Fido”, porte aperte dalle ore 11 e dalle ore 14 giochi con i cani. Alle 16 cioccolata calda e in seguito accensione dell’albero del rifugio.



***

ROCCAFORTE MONDOVÌ

GRAZIELLE AL FRESCO

Domenica 1 dicembre alle 15.30 “Grazielle al fresco”: se hai una Graziella meglio, ma puoi unirti con qualunque mezzo a due ruote, basta non sia a motore. Il tema è natalizio. Iscrizione obbligatoria. Info: 334 17 38 425.

***

SANTA VITTORIA D'ALBA

MERENDA SINOIRA

Domenica 1 dicembre, alle ore 19, presso il Centro Sociale, "Merenda sinoira" organizzata dal comune di Santa Vittoria d'Alba.



***

SOMMARIVA PERNO

MERCATINO DI NATALE

Domenica 1 dicembre mercatino di Natale nel centro storico. Per l'occasione, nella chiesa di San Bernardino, mostra di pittura "Natale in arte" e visite guidate ai gioielli d'arte del paese. Alle 17.30 accensione dell’albero di Natale.

***

VICOFORTE

STORIA DI CARTA

Domenica 1 dicembre, nella palazzata del Santuario, sarà visitabile la mostra “Storia di carta” con i documenti storici dedicati al Tenente Colonnello Giuseppe Galliano.

***

VILLAFALLETTO

MARCIA DEI BABBI NATALE

Domenica 1 dicembre, alle ore 14, nel parco del Maira, decima edizione per “La marcia dei Babbi Natale”. Nel parco si troverà la buca delle lettere dove i bambini potranno spedire le letterine. Info: 348 24 24 453 - 339 39 14 944.



***

VINADIO

CHE FORTE NATALE!

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 18 aprirà “Che Forte Natale!”, mercatino di Natale al Forte. L'ingresso costa 3 euro, è gratuito per bambini e bambine fino a 10 anni e, il sabato, per i residenti a Vinadio. Info : www.fortedivinadio.com. Per evitare la coda, si possono acquistare i biglietti in prevendita su www.ticket.it.