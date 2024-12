Volley A2M, Ravenna-Cuneo 3-1. Battocchio: "Seconda sconfitta consecutiva? Può capitare che perdi contro certe squadre" [VIDEO]

Seconda sconfitta consecutiva per la sua Cuneo, ma Battocchio non fa drammi e, anzi, sembra anche un po' contrariato all'osservazione: "Abbiamo fatto una partita importante e con un classe 2006 in campo (Malavasi N.d.R). Può capitare che perdi con squadre come Pordenone e Ravenna, non sarei così negativo".

L'allenatore analizza la partita con una considerazione: "Abbiamo perso con una ricezione negativa, questo sì è un fatto insolito per noi. Copelli ha piazzato un 10-0 con i servizi, questo non va bene".