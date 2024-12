Coldiretti Cuneo e l’azienda “La Manta Food” siglano un accordo per valorizzare la frutta locale e le varietà antiche [FOTO E VIDEO]

Un importante accordo per il settore della frutticoltura della provincia tra Coldiretti Cuneo, che rappresenta i frutticoltori locali, e l’azienda La Manta Food (realtà di riferimento nella trasformazione della frutta nel cuore storico della frutticoltura saluzzese) è stato siglato oggi, lunedì 2 dicembre nella sala conferenze della cascina del castello della Manta.

L'intesa prevede la fornitura di produzioni locali di varietà antiche di frutta, come mele, susine e pesche, che rischiavano di andare perdute, in questo modo avranno una nuova collocazione sul mercato e verranno utilizzate per la realizzazione di preparazioni a base di frutta sempre più apprezzate dai consumatori italiani.

A portare i saluti dell'amministrazione è intervenuto il vice sindaco, Pierfrancesco Margaria.

La Manta Food, attiva dal 1986 nei territori di Manta, Lagnasco e Verzuolo, opera con un approccio sostenibile e mirato alla qualità, puntando su filiera controllata e soddisfazione del cliente. L’accordo, presentato alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e operatori del settore, prevede la fornitura di frutta locale di altissima qualità per la produzione di succhi e frullati, con un focus su varietà antiche e prodotti certificati per il mercato del baby food.

L’incontro è stato moderato da Fabiano Porcu, direttore di Coldiretti Cuneo, e Cesare Gallesio, referente per la frutticoltura.

Durante l’evento, il presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, ha evidenziato l’importanza di questo accordo: “Questo è un passo fondamentale per valorizzare la frutta piemontese, un prodotto che combina tradizione e innovazione. Con questa collaborazione, garantiamo ai produttori locali una remunerazione al di sopra dei costi di produzione e tempi di pagamento certi, elementi chiave per tutelare e incentivare il loro lavoro”.

Fabiano Porcu ha sottolineato il ruolo centrale del settore baby food, che rappresenta un mercato di nicchia ma in forte crescita: “La qualità della frutta piemontese, unita all’impegno per il residuo zero e alla sostenibilità, si inserisce perfettamente nel mercato europeo del baby food. È una grande opportunità per i nostri produttori”.

Prima della firma dell’accordo, Andrea e Paola Vassallo, titolari di La Manta Food, hanno presentato la loro azienda, nata quasi 40 anni fa.

“La loro attività si distingue per una politica ambientale sostenibile e in questi ultimi anni per l’attenzione a mercati emergenti, come Polonia, Lituania e Slovacchia, dove cresce la domanda di alimenti sani e biologici per l’infanzia”.

Roberto Della Casa, docente di marketing agroalimentare all’Università di Bologna, ha ricordato come la qualità non sia solo un dato tecnico ma anche narrativo: “Oggi il mercato richiede specialità, non più semplici commodity. Raccontare la storia, la tradizione e il valore qualitativo della frutta è essenziale per conquistarne i consumatori”.

Durante l’evento è intervenuto anche Domenico Sacchetto, presidente dell’Organizzazione di Produttori Asprofrut e rappresentante del Distretto della Frutta Saluzzese, che ha illustrato un progetto strategico per il territorio, con finanziamenti fino a 19 milioni di euro per innovazione, promozione e sperimentazione. Sacchetto ha dichiarato: “Questo accordo è un ulteriore tassello per il rilancio della frutticoltura locale. Valorizzare le eccellenze del territorio e puntare su progetti innovativi è la chiave per competere sui mercati nazionali e internazionali”.

Presenti tra il pubblico Ivo Migliore, presidente di Zona Coldiretti Saluzzo e il segretario Mario Dotto assieme a numerosi esperti di settore.

La firma dell’accordo segna un traguardo importante per il settore frutticolo del cuneese, consolidando una collaborazione che guarda al futuro con fiducia e attenzione per la sostenibilità, la qualità e il valore della filiera locale.