Savigliano, anche Coldiretti alla giornata provinciale del Ringraziamento

Grandissima partecipazione ieri a Savigliano, nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, per la 74esima Giornata provinciale del Ringraziamento, tradizionale ricorrenza con cui gli agricoltori di Coldiretti Cuneo rendono grazie per il raccolto dei campi e chiedono la benedizione sulla nuova annata. A questo momento di riflessione e preghiera ha preso parte una folta rappresentanza di soci Coldiretti, con il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, il Direttore Fabiano Porcu, il Delegato provinciale Giovani Impresa, Marco Bernardi, la Responsabile provinciale Donne Coldiretti Monia Rullo, il Presidente dell’Associazione provinciale Pensionati di Coldiretti Romano Ficetti, tutti i Presidenti e i Segretari Coldiretti di Zona, oltre alle Autorità locali, tra cui la Vicesindaco di Savigliano, i Sindaci di Caramagna Piemonte e di Racconigi, il Vicesindaco di Marene.

La Santa Messa è stata celebrata dal Parroco Don Mauro Gaino e dal Consigliere ecclesiastico di Coldiretti Cuneo, Don Flavio Luciano. Momento saliente della celebrazione è stata la presentazione dei doni della terra che gli agricoltori hanno portato all’altare; i prodotti offerti sono stati devoluti alla Caritas di Savigliano: un gesto semplice che riconosce i solidi valori cristiani alla base dell’azione sociale della Coldiretti.

Il tema scelto quest’anno dai Vescovi della CEI per la Giornata del Ringraziamento ha invitato a meditare su un’agricoltura più sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e sulle ricadute per la fertilità della terra, la dignità dei lavoratori e la salute dei consumatori: solo salvaguardando il terreno e, insieme, le attività agricole e gli agricoltori può essere perseguito un uso dinamico ma sostenibile che limiti il consumo e lo spreco di territorio e, allo stesso tempo, tuteli le produzioni alimentari e la biodiversità.

“Anno dopo anno, questa Giornata ci ritrova uniti per esprimere la nostra riconoscenza per i frutti ricevuti, seppur fra le ben note difficoltà climatiche ed economiche. Il tema di quest’anno, la sostenibilità in agricoltura, è allineato ai nostri obiettivi di fermare il consumo di suolo agricolo e indirizzarci verso un modello economico che riconosca il giusto compenso ai produttori” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“La Giornata del Ringraziamento si conferma un’importante occasione di riflessione a chiusura di un anno che ha messo a dura prova il mondo agricolo, con l’auspicio che da questa giornata giungano lo stimolo e la motivazione per reinventarsi con costanza, passione e speranza” sostiene il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.