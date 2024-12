Biden grazia il figlio Hunter: "Quando è troppo è troppo". Trump: "Un abuso"

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la grazia, "totale e incondizionata" per il figlio Hunter Biden, che a giugno era stato condannato per reati legati al possesso illegale di armi e a settembre aveva ammesso reati fiscali per evitare il carcere, sostenendo che si è trattato di un “errore giudiziario” istigato dai suoi rivali politici.

“Oggi ho firmato la grazia per mio figlio Hunter. Dal giorno in cui mi sono insediato, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento di Giustizia, e ho mantenuto la mia parola anche quando ho visto mio figlio essere perseguito in modo selettivo e ingiusto”, ha dichiarato in un comunicato stampa. Il democratico ha giustificato questa decisione sostenendo che Hunter “è stato trattato in modo diverso”, che "cercando di distruggere Hunter, hanno cercato di distruggere me, e non c'è motivo di credere che la cosa si fermerà qui. Quando è troppo è troppo”, ha dichiarato.

Biden ha ironizzato sul fatto che le accuse contro suo figlio Hunter “sono arrivate solo dopo che molti dei suoi avversari politici al Congresso le hanno istigate” per attaccarlo e “opporsi alla sua elezione”.

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la decisione di Biden definendo questa misura “un abuso e un errore giudiziario”. “Il perdono di Hunter da parte di Joe include anche i 6 ostaggi di gennaio che sono stati imprigionati per anni? È un abuso e un errore giudiziario”, ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social, alludendo agli arrestati per l'assalto al Campidoglio di quel giorno del 2021, due mesi dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni presidenziali del 2020. Anche il prossimo direttore delle comunicazioni della Casa Bianca con Trump, Steven Cheung, si è espresso sulla grazia, accusando i democratici e “altri procuratori radicali” di controllare il Dipartimento di Giustizia e di “armare il sistema giudiziario”, cosa che ha permesso loro di intraprendere una “fallimentare caccia alle streghe” contro il tycoon.

Hunter Biden è stato dichiarato colpevole nel Delaware a giugno di tre capi d'imputazione per reati gravi relativi all'acquisto di una pistola nel 2018. Sul modulo di acquisto dell'arma aveva scritto, falsamente, di non essere un consumatore di droghe illecite. Si è dichiarato colpevole di nove accuse fiscali federali a Los Angeles a settembre, optando per una dichiarazione "aperta", in cui un imputato si dichiara colpevole delle accuse e lascia il suo destino di condanna nelle mani del giudice. Le accuse di tasse prevedevano fino a 17 anni di carcere e le accuse di porto d'armi erano punibili fino a 25 anni, anche se le linee guida federali per le condanne avrebbero dovuto prevedere tempi molto più brevi ed era possibile che il figlio del presidente avrebbe evitato del tutto la prigione.