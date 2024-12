Dal Motoclub CCMotorday di Alba una generosa donazione per l’associazione Angeli di Ninfa

Lo scorso venerdì 29 novembre una delegazione della sezione di Alba ha portato in dono 50 tele per dipingere all’associazione Angeli di Ninfa Odv di Carmagnola, associazione di volontari che si occupa di attività di inclusione per ragazzi autistici.

La donazione è avvenuta alla presenza della vicepresidente e responsabile dei laboratori dell’associazione Antonella Cavallini, del capo sezione Massimo Rainero, del vice capo sezione Massimiliano Scagliotti e di alcuni soci del motoclub, oltre che di alcuni ragazzi intenti nelle attività didattiche, loro genitori e volontari dell’associazione.

"Al termine dell’evento – spiegano dal Motoclub CCMotorday di Alba - i ragazzi dell’associazione Angeli di Ninfa ci hanno fatto una gradita sorpresa, omaggiando la nostra sezione di un bellissimo dipinto fatto a mano da Claudio, un ragazzo che partecipa al progetto dell’associazione, che rappresenta un paesaggio estivo del nostro territorio con una persona e una strada percorribile dalle nostre moto. Tale dono verrà posto all’interno della sede della sezione come stimolo a continuare a fare quello che stiamo facendo".

A livello nazionale il motoclub CCMotorday nasce nel maggio 2006 come gruppo, per gioco, dall’idea di organizzare un motoraduno “in divisa” a livello nazionale da parte di un comitato spontaneo di appartenenti all’Arma dei Carabinieri e non. Il fine dell’associazione e quello di riunire intorno a sé tutti coloro che hanno interesse per la pratica del motociclismo; organizzare eventi socio-turistici finalizzati alla raccolta di fondi per la beneficenza; valorizzare le zone archeologiche e includere il territorio nei circuiti che interessano i flussi turistici, la valorizzazione dei prodotti gastronomici e della cucina tipica locale; promuovere gite turistico-culturali, dedicare l’operato dell’associazione alla beneficenza, infatti ogni evento organizzato è sempre finalizzato alla raccolta di fondi che vengono poi devoluti.

Attualmente le sezioni esistenti sul territorio nazionale sono 14 ubicate dal nord Italia alla Sicilia e alla Sardegna. Quella di Alba e quella di Val di Cecina, sono le ultime nate, nell’ottobre 2023.

Guidata dal capo sezione Massimo Rainero, la sezione albese è l’unica attualmente attiva sul territorio piemontese ed è composta da circa 100 iscritti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio e in congedo, e a simpatizzanti dell’Arma.