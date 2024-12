Disagi ferroviari sulla linea Torino-Savona, i consiglieri de "La nostra Provincia": "Mobilità diritto fondamentale e deve tornare al centro delle priorità politiche regionali"

"Abbiamo accolto con favore l’invito rivolto ai Sindaci dei Comuni sede di stazione ferroviaria lungo la linea Torino-Savona a partecipare a un’azione dimostrativa, prevista per la mattina di mercoledì 4 dicembre 2024, per denunciare i gravi disservizi che continuano a colpire il trasporto ferroviario del nostro territorio" - scrivono i consiglieri provinciali Stefania D’Ulisse, Loris Emanuel, Alberto Gatto e Davide Sannazzaro.



"Questa iniziativa, promossa dalla Presidenza Provinciale, segna un importante cambio di passo. Finalmente, si evidenzia la volontà di affrontare apertamente i problemi derivanti da una politica regionale sui trasporti sempre più carente, che da tempo compromette la qualità della mobilità locale. È un segnale positivo che il Presidente Robaldo, nella sua doppia veste di anche di coordinatore regionale della lista civica del Presidente Cirio, abbia deciso di schierarsi accanto ai cittadini, rendendosi interprete di una protesta legittima e necessaria.



I disservizi ferroviari, come testimoniato dalle segnalazioni ricevute e dalla stampa locale, rappresentano un ostacolo quotidiano per i pendolari e le famiglie, generando difficoltà non solo nella vita privata ma anche sul piano lavorativo e sociale. La manifestazione si propone di dare voce a queste istanze, con i Sindaci presenti in stazione per raccogliere le testimonianze dirette dei viaggiatori e farsene portavoce nei contesti istituzionali".



"Apprezziamo inoltre l’impegno della Provincia nel coinvolgimento dei media per assicurare all’evento la giusta visibilità, ma soprattutto confidiamo che questa azione condivisa possa finalmente innescare un dialogo costruttivo con la Regione, portando a interventi concreti e tempestivi per risolvere una problematica che non può più essere ignorata - concludono -. La mobilità è un diritto fondamentale e il suo rispetto deve tornare al centro delle priorità politiche regionali. Ci auguriamo che questa iniziativa sia solo il primo passo di un percorso di miglioramento reale".