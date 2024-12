Mariotto: "Nessuna fuga da Ballando con le stelle"

(Adnkronos) - '"Nessuna fuga da 'Ballando con le Stelle', ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi". Guillermo Mariotto, stilista e storico giurato di 'Ballando con le Stelle', all'Adnkronos disinnesca il caso che lo ha coinvolto sabato sera, nella puntata di Ballando con le stelle. Mariotto, durante l'esibizione di Luca Barbareschi, ha lasciato il teatro senza fare ritorno.

"Non ho mai fatto un'assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato", dice dall'aereo che lo condurrà stasera a Riad per un'importante cerimonia. "Stamattina ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, 'Un buco nel cuore', De Andreis (capo autore di 'Ballando' ndr) mi ha risposto con un'altra hit di Renato Zero 'La pace sia con te'. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei. Intanto a fine settimana sarò da Francesca Fialdini nel programma 'Da noi... A ruota libera", aggiunge.

Sabato sera Guillermo Mariotto aveva abbandonato all'improvviso la giuria di 'Ballando con le Stelle' prima della fine del programma, lasciando Milly Carlucci, il pubblico in sala e telespettatori increduli e attoniti. Solo qualche ora dopo si è saputo che la première della maison Gattinoni (la sarta che gestisce e coordina l'équipe di lavoro dell'atelier) si era sentita male ed era stata trasportata con urgenza in ospedale. Mariotto è stato perciò costretto a raggiungere, nella notte, la maison di via Toscana per supervisionare gli ultimi abiti di una importantissima commessa legata ad un matrimonio in Arabia Saudita, prima della partenza di oggi alla volta di Riad. (di Carmela Piccione)