Volley femminile A1: la Honda Olivero Cuneo torna al lavoro, mercoledì sera arriva Conegliano

Dopo la pesante vittoria contro Talmassons, la Honda Olivero Cuneo tornerà a lavorare in vista di una settimana ricca di impegni: si parte mercoledì 4 dicembre alle 20:30 contro Conegliano in casa, terminando con Bergamo alle 17 di domenica 8 dicembre in trasferta.

Questo il programma della settimana:

Lunedì: riposo

Martedì: PESI (9:30-11), ALLENAMENTO (14:30-17:30, Palazzetto dello Sport)

Mercoledì: VIDEO E RIFINITURA (10-12, Palazzetto dello Sport), INIZIO PARTITA CONEGLIANO (20:30, Palazzetto dello Sport)

Giovedì: VIDEO E ALLENAMENTO (17:30-20:30, Palazzetto dello Sport)

Venerdì: PESI (9:30-11), VIDEO E ALLENAMENTO (14:30-17:30, Palazzetto dello Sport)

Sabato: ALLENAMENTO (9:30-11:30, Palazzetto dello Sport), PARTENZA (15)

Domenica: RIFINITURA (10:30-12), INIZIO PARTITA BERGAMO (17, Pala Facchetti)

La sfida contro Prosecco Doc Imoco Conegliano andrà in onda su DAZN e VBTV, mentre quella contro Volley Bergamo su VBTV.