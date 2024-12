Parte dell’area pedonale di viale Angeli – nel tratto tra corso Brunet e corso Vittorio Emanuele - sarà revocata giovedì 5 e venerdì 6 dicembre.

Il provvedimento è stato preso per garantire la fluidità del traffico nella zona, considerato che negli stessi giorni sono programmati dei lavori di sostituzione di una grossa botola all’altezza dell’incrocio tra via Negrelli e via Bersezio, con conseguente chiusura al traffico della strada durante le operazioni più delicate.