Bocce: Auxilium Saluzzo, Francesco Costa d'argento ai campionati italiani assoluti

Il fine settimana da poco trascorso ha regalato alla Bocciofila Auxilium Saluzzo guidata da Pieraldo Moine una medaglia d’argento.

Il metallo è stato ottenuto in occasione dei campionati italiani assoluti che si sono tenuti a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. con tutte le tre specialità in campo

Francesco Costa, nella specialità volo, per la categoria under 18, ha conquistato l’argento nel tiro progressivo. Il bravo portacolori del club saluzzese, uscito sconfitto in finale da Diego Verganti della Perosina.

Eliminato nella fase eliminatoria Matteo Macario. Sempre nella stessa manifestazione, nella specialità petanque, nel tiro di precisione, erano presenti Fabio Brondino e Laura Trova, eliminati nelle fasi di qualificazione.

Nella 31 esima edizione del “Trofeo Comune di Envie”, successo per la quadretta dell’Auxilium Saluzzo, con Alberto Barale, Pietro Vittone,Emanuele Ferrero e Christian Barbero. Intanto, presso il club saluzzese, verso le battute finali, il “Memorial Giancarlo Occelli”, giunto alla terza edizione.