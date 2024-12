Ciclismo, Nicole Bracco da "Oscar": l'atleta saviglianese tra i premiati nella rassegna di TuttoBICI

Quella del 28 novembre è stata una notte di grandi emozioni per il ciclismo italiano: la notte degli oscar di tuttoBICI.

Nella raffinata cornice dell'Hotel Principe di Savoia a Milano si è tenuta la trentesima edizione della storica rassegna sportiva nella quale vengono celebrate le stelle che hanno illuminato il firmamento del ciclismo italiano durante la stagione appena conclusa.

Sono state le celebri voci di Riccardo Magrini e Luca Gregorio, telecronisti del ciclismo di Eurosport, a condurre la serata con la loro simpatica leggerezza e grande sobrietà.

Ad aprire la sfilata delle premiazioni è stata la cuneese Nicole Bracco, classe 2011 che a soli 12 anni (ne compirà 13 il 3 dicembre) si è laureata "migliore ciclista donna esordiente d'Italia" superando in questa classifica anche le colleghe classe 2010 che concorrevano unitamente a lei alla conquista della prestigiosa "statuetta". Nicole Bracco ottiene così l'onore di fregiarsi del titolo di atleta più giovane della storia del ciclismo italiano ad essersi aggiudicata l'oscar, un'autentica emozione per la provincia di Cuneo e per la sua città natale, Savigliano.

La seconda volta per il team brianzolo nel quale milita Nicole Bracco, la SC Cesano Maderno, che vinse l'oscar nel 2011 con l'atleta Martina Alzini (oggi professionista alla COFIDIS women team).

La premiazione di Nicole viene seguita dal padovano Carlo Ceccarello e dal cremonese Riccardo Longo vincitori rispettivamente tra gli Esordienti del I e del II anno.

Quindi il veneto Lorenzo Campagnolo e la mantovana Maria Acuti tra gli Allievi, la friulana Chantal Pegolo e il genovese - campione del mondo della categoria - Lorenzo Mark Finn tra gli Juniores, il bergamasco Sergio Meris tra gli Élite, il veronese Edoardo Zamperini fra gli Under 23. Per la settima volta in carriera Elisa Longo Borghini ha conquistato l'Oscar tuttoBICI per le Donne Élite (record assoluto eguagliando Fabiana Luperini), mentre Jonathan Milan è riuscito nell'impresa che mai nessuno aveva compiuto prima, quella di conquistare l'Oscar sia come miglior giovane che come miglior professionista italiano. Il riconoscimento al miglior tecnico è andato al Commissario Tecnico della pista italiana Marco Villa che se lo è assicurato per la quarta volta in carriera.

Presenti alla rassegna il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, i volti noti dei grandi campioni del passato come Gianni Bugno, Francesco Moser, Gianni Motta, Nicola Micieli, nonché alcuni tra i più noti team managers di squadre professionistiche World Tour quali Brent Copeland (Jayco ALULA) e Mauro Gianetti (UAE Emirates).

L'oscar TuttoBICI è un po' come l'epifania del ciclismo che "tutte le feste si porta via" chiudendo la lunga rassegna di premiazioni del mese di novembre volgendo così già lo sguardo alla prossima stagione.

Alcuni mesi di attesa nella speranza che la nostra giovane talentuosa cuneese possa continuare a farci sognare lungo le strade dello stivale.