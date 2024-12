Farmaceutica, a Lilly Italia il Transatlantic Award dall'American Chamber of Commerce

(Adnkronos) - L'American Chamber of Commerce in Italy (AmCham Italy) ha conferito ieri sera a Lilly Italia il Transatlantic Award, premio assegnato ad aziende statunitensi e italiane che si sono distinte per aver contribuito al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Usa, anche attraverso investimenti sull'asse transatlantico. La premiazione si è svolta nell'ambito della diciottesima edizione del tradizionale Transatlantic Award Gala Dinner, organizzato dall'AmCham Italy a Milano, alla presenza dell'ambasciatore Usa in Italia Jack Markell e dell'ambasciatrice italiana in Usa Mariangela Zappia. Fra i molti premiati nel corso del prestigioso evento, la multinazionale americana è stata l'unica azienda del settore farmaceutico.

Lilly, prima azienda farmaceutica ad aver commercializzato l'insulina oltre 100 anni fa, fondata a Indianapolis nel 1876 e presente in Italia da 65 anni con un innovativo stabilimento produttivo, è stata insignita del prestigioso premio - riporta una nota - in ragione dell'impegno profuso in Italia: un investimento di oltre 750 milioni di euro annunciato nel 2023 per rafforzare la produzione locale di farmaci innovativi per il trattamento del diabete e dell'obesità, grazie al quale Lilly contribuirà al Pil italiano con 1,5 miliardi di euro entro il 2025, attivando oltre 6.000 posti di lavoro nel Paese, supportando inoltre la ricerca e sviluppo di terapie innovative in numerose aree terapeutiche ad alto impatto sociosanitario ed economico, come il diabete e l'obesità, l'oncologia, l'Alzheimer e l'immunologia.

Il Transatlantic Award segue altri importanti riconoscimenti attributi a Lilly in Italia nel corso del 2024. Lo scorso ottobre - si legge - è stato presentato un francobollo in tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare 'l'eccellenza del sistema produttivo ed economico' nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese. Nel mese di aprile Lilly ha ricevuto il prestigioso Premio Leonardo International, assegnato dal Comitato Leonardo, per lo storico impegno nell'ambito della ricerca, sviluppo e produzione di farmaci innovativi in Italia, generando valore economico, occupazionale e cognitivo per il Paese con attenzione alla sostenibilità ambientale e generando innovazione nel settore delle scienze della vita.

"Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento, che attesta il grande impegno di Lilly in Italia, dove l'azienda è presente da 65 anni con uno stabilimento a Sesto Fiorentino e oltre 1.500 dipendenti - dichiara Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Lilly Italy Hub - Nei prossimi anni vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra partnership con il Paese, che è al centro della nostra strategia di crescita globale. Qui si trovano le competenze e le professionalità di alto livello per continuare a sviluppare nuovi farmaci e aiutare sempre più pazienti nel mondo. Dopo 65 anni di storia in Italia, Lilly è pronta a scrivere un nuovo importante capitolo della sua sempre più solida cooperazione con l'Italia, rendendo disponibili ai pazienti le più recenti innovazioni frutto della nostra ricerca scientifica, per fornire risposte ai bisogni terapeutici ancora insoddisfatti e contribuire attivamente alla promozione di un servizio sanitario più efficiente, resiliente e sostenibile, per consentire un più rapido accesso alle nostre cure a tutti coloro che ne hanno bisogno, migliorando la qualità di vita di molte persone".