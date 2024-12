Iscrizioni aperte a "Grandi Langhe": cinquecento le cantine attese all'edizione 2025

Grandi Langhe 2025 giunge alla 9ª edizione e si prepara ad accogliere i professionisti del mondo del vino a Torino lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2024 dalle 10:00 alle 17:00 alle OGR Torino.

Buyer, enotecari, ristoratori e importatori internazionali potranno da oggi iscriversi alla più grande degustazione dedicata alle denominazioni di Langhe, Roero e del resto del Piemonte. 490 cantine presenteranno le proprie etichette nei suggestivi spazi delle OGR Torino, luogo strategico confermato per il quarto anno per rimarcare la crescita nazionale e internazionale della manifestazione e consolidare il rapporto con la Città di Torino. L’edizione 2025 inaugura la collaborazione con Piemonte Land Of Wine, ampliando la rappresentatività all’interno della manifestazione - che storicamente coinvolge la quasi totalità delle aziende associate al Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e al Consorzio di Tutela Roero – ai diversi territori vitivinicoli piemontesi ed alle principali cantine associate e produttrici delle molteplici denominazioni tutelate dagli altri 12 Consorzi di Tutela piemontesi.

Si rafforza sempre più la presenza internazionale: più di 200 buyer selezionati da oltre 30 Paesi tra cui USA, Canada, Australia, Brasile, Giappone, India.

Ulteriore novità dell’edizione 2025 è la Sala dedicata alla stampa di settore dove i giornalisti potranno degustare, grazie al servizio di AIS Piemonte, le nuove annate di tutte le denominazioni del Piemonte.

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e il Consorzio di Tutela Roero, in collaborazione con Piemonte Land Of Wine, con il supporto di Regione Piemonte sono i promotori della manifestazione. Si consolida la partnership tecnica con Pulltex- DG selezione.

Confermata e consolidata la collaborazione con le OGR Torino attraverso un più strutturato legame con l’area food&drink delle Ex Officine Snodo, con cui lavoreranno i nostri partner Coalvi- Consorzio di Tutela della Razza Piemontese, Consorzio Tutela Nocciola Piemonte e il Consorzio per La Tutela del Formaggio Castelmagno.

“Da quando immaginavamo Grandi Langhe 11 anni fa ad oggi, ne abbiamo fatta di strada. Quasi la totalità delle nostre cantine associate partecipa e questo per noi è il primo e fondamentale successo. Ciò è un importante riconoscimento perché significa che la manifestazione è vista come una reale opportunità promozionale e commerciale. Inauguriamo con questa edizione anche una Sala dedicata alla stampa di settore in cui si potranno degustare quasi 1000 vini delle ultime annate entrate in commercio delle DOC e DOCG piemontesi”. Spiega Sergio Germano, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco.

“La crescita esponenziale che la manifestazione ha avuto, il forte interesse delle cantine - quest’anno 490 per la prima volta da tutta la Regione - che aderiscono alla manifestazione confermano il lavoro fatto in questi anni dai Consorzi di Tutela e avvalorano la strategia di investire sul territorio e portare operatori - nazionali ed internazionali – ad incontrare i produttori in Piemonte” aggiunge Massimo Damonte, Presidente del Consorzio Tutela Roero “L’incoming, organizzato in collaborazione con Piemonte Land of Wine, che vede 200 buyer e opinion leader provenienti da 30 Paesi, va in questa direzione e diventa un’ulteriore occasione per estendere rapporti commerciali e per sviluppare le nostre denominazioni”.

“Siamo felici e orgogliosi della neonata collaborazione con i Consorzi di Tutela del Barolo e del Roero, Grandi Langhe 2025 si prospetta essere un’edizione speciale, che ci auguriamo consoliderà la strada intrapresa con successo dai due consorzi fondatori” afferma Francesco Monchiero, Presidente di Piemonte Land of Wine “apporteremo la presenza di numerose e prestigiose aziende delle diverse aree viticole piemontesi, afferenti ai 12 Consorzi di Tutela finora non coinvolti in questo importante appuntamento. Tutto il Piemonte del vino sarà rappresentato nel caratteristico e affascinante spazio delle OGR Torino grazie all’azione corale dei diversi Consorzi piemontesi.”