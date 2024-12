Its Academy: a Bra corsi per diventare esperti in marketing e valorizzazione del territorio

Promozione del territorio ed enogastronomia: un binomio eccellente, ma non unico. Il cosiddetto marketing del territorio include, infatti, anche tradizioni, cultura, natura, sostenibilità e innovazione. Celebra le usanze locali, valorizza arte e storia, protegge i paesaggi naturali, adotta pratiche responsabili e sfrutta tecnologie moderne per creare esperienze autentiche e coinvolgenti, capaci di attrarre visitatori e preservare l'identità del luogo. Con il nuovo corso biennale per Esperti in Marketing e Valorizzazione del Territorio, nella sede di Bra, ITS Academy Turismo Piemonte forma professionisti capaci di valorizzare ogni aspetto che rende unica una destinazione.

Bra, nel cuore delle Langhe e del Roero, ha acquisito notorietà negli anni almeno per due manifestazioni, Cheese, dedicata al formaggio, e Bra’s, vocata alla salsiccia bovina tipica del posto: un esempio virtuoso di marketing territoriale, ideale per una formazione immersiva. Qui gli Academist di ITS potranno formarsi in un contesto con una tradizione consolidata nella promozione del territorio e del turismo sostenibile.

Il corso ITS fornisce competenze trasversali e specialistiche che spaziano dalla promozione culturale alla valorizzazione delle filiere locali: si impara a promuovere le produzioni del territorio a 360 gradi, dalla coltivazione al consumo, ottimizzando l’offerta gastronomica grazie a conoscenze avanzate come il calcolo dei costi, l’ingegneria dei menu e i protocolli HACCP. Inoltre, si acquisiscono competenze di marketing territoriale, per sviluppare strategie mirate di comunicazione e valorizzare le potenzialità di una destinazione; di turismo esperienziale, per creare esperienze emozionali legate alla scoperta dei prodotti e delle tradizioni locali; e di sostenibilità, per progettare modelli etici che preservino il territorio e ne garantiscano lo sviluppo responsabile; e di organizzazione di eventi per la valorizzazione del territorio.

Il percorso, strutturato in 1800 ore, di cui 700 di stage in aziende italiane e internazionali, prepara i partecipanti con un mix di competenze tecniche e creative, tra cui Storytelling e digital marketing, Social media management, Sostenibilità e turismo responsabile, Gestione economica

Completamente gratuito e sostenuto dal Ministero dell'istruzione e del Merito e Regione Piemonte, il corso di ITS rappresenta una porta d’accesso privilegiata al mondo del lavoro con un tasso di occupazione superiore al 90%. Inoltre, sono disponibili borse di studio fino a 7000 euro per gli studenti fuori sede.

ITS Academy Turismo e Attività Culturali propone una didattica innovativa, senza libri, ad alto contenuto tecnologico, realizzata in stretta sinergia con il mondo delle imprese. Il 75% dei coach sono infatti professionisti provenienti da importanti realtà aziendali del settore, garanti di una formazione perfettamente allineata alle esigenze e allo sviluppo del mercato.

Durante il percorso gli studenti del corso avranno l'opportunità di lavorare a stretto contatto con enti locali, come Comuni, Regione, Enti territoriali e associazioni locali, e di creare reti con aziende del territorio, incluse imprese turistiche, ATL, Consorzi, Destination Management Organization, Proloco e agenzie di accoglienza ed eventi. Questo garantirà loro un'esperienza pratica e una visione completa delle dinamiche del settore.