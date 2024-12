“La Razza Bovina Piemontese: dalle emergenze epidemiche all’intelligenza artificiale”: convegno a Carrù

Martedì 17 dicembre l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, col patrocinio del Comune di Carrù, organizza il corso accreditato SPC per Medici Veterinari e Allevatori dal titolo “La Razza Bovina Piemontese: dalle emergenze epidemiche all’intelligenza artificiale”.

L’evento si terrà presso il teatro “F.lli Vacchetti” a Carrù, a partire dalle ore 15 ed è parte delle manifestazioni della 114ª Fiera internazionale del Bue Grasso di Carrù.

Gli argomenti trattati coinvolgeranno sia i medici veterinari che gli operatori del settore zootecnico e spazieranno dalle patologie della specie bovina in fase di controllo ed eradicazione alla biosicurezza in allevamento per terminare con uno sguardo rivolto al futuro con l’Intelligenza Artificiale e le sue possibili applicazioni in ambito zootecnico.

L’evento si svolgerà grazie alla collaborazione di Virbac, Anaborapi, Coalvi, Confraternita del Bue Grasso di Carrù e del Gran Bollito, Consorzio del Bue Grasso di Carrù e l’Ente fiera del Bue Grasso di Carrù.