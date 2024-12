Prosegue l'impegno dello Zonta Club Alba Langhe Roero per il progetto "Solidarietà natalizia"

Fino a fine gennaio, nella città di Alba e nei paesi limitrofi, prosegue un’importante iniziativa di solidarietà promossa dallo Zonta Club Alba Langhe Roero.

I gestori dei seguenti bar: Vincafè, Bar Roma, Bar Caffè Patin e Tesor, Bar Pasticceria Pettiti, Cugnà Lounge Bar, Alfieri Bar & Kitchen, 100 Vini Cafè, Il Mondo del Caffè, Cremeria Art-è, Caffè del Teatro, Al Teresio Lab, Caffè Du Dom, Time Out, Pasticceria Caffetteria Sucre', Panetteria Fuori dal Comune, Bar Nazionale si sono resi disponibili, non solo ad accettare di esporre il contenitore/ salvadanaio, ma di promuovere l’iniziativa invogliando i clienti a donare, per sostenere le persone in difficoltà economica

La Presidente Chiara Milanesio, nel ringraziarli per la collaborazione, invita tutta la cittadinanza a contribuire, attraverso un semplice gesto, al fine di aiutare ragazze e donne del nostro territorio che vivono in gravi difficoltà economiche.

In occasione del Natale un gesto di sensibilità e di altruismo non può che scaldare il cuore...come il caffè.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all'evento: Contatti: Chiara Milanesio - 3464706738- zontaclubalba@gmail.com