Roddino, il parcheggio di via Cerretto è realtà: "Un passo avanti, bonifica di una frana storica"

Dopo anni di attesa e lavori, il parcheggio di via Cerretto a Roddino è finalmente utilizzabile. Restano ancora da completare alcuni dettagli, come le strisce, l’arredo urbano, l’illuminazione (per cui si stanno cercando fondi) e la colonnina per la ricarica delle auto elettriche, ma il risultato già visibile rappresenta un importante passo avanti per la comunità.

"Mi sento di dire che da ieri il parcheggio è utilizzabile," ha dichiarato il sindaco Marco Andriano con soddisfazione, condividendo le immagini che raccontano l’evoluzione dell’area: da com’era nel maggio 2019, al progetto firmato dall’architetto Corrado Napoli, fino alla realizzazione curata dall’azienda Balaclava, sotto la direzione della geometra Martina Calissano e dell’assessore Franco Burdizzo.

Un intervento che va oltre l’aspetto urbanistico: "Non si tratta di un progetto prettamente architettonico, bensì della bonifica di una frana che da decenni ‘lavorava’ lentamente." Il sindaco ha sottolineato come l’80% dei costi sia stato coperto grazie ai fondi del PNRR, rendendo possibile un’opera complessa e attesa da tempo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle segretarie comunali Colzani e Vuillermoz, e all’avvocato Alessandria, che hanno seguito la delicata fase degli espropri, oltre a tutte le persone che hanno contribuito al successo del progetto, sia sul campo che nelle operazioni burocratiche e amministrative.

"Grazie a tutte le persone che hanno lavorato nel cantiere o che si sono occupate in qualche modo della parte burocratica e amministrativa," ha concluso il primo cittadino. Il costo dei lavori è stato di circa 300.000 euro.