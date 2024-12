Sinner, dagli Australian Open alla sentenza per il caso doping: il calendario del 2025

(Adnkronos) - Dopo una storica annata da numero 1, chiusa con il successo in Coppa Davis con l’Italia, Jannik Sinner si prepara a ripartire e guarda al 2025. Dall’Australian Open a Miami, sono diversi i tornei in cui è stata già confermata la presenza del fuoriclasse azzurro nella prossima stagione. In attesa della sentenza del Tas sul caso doping.

A inizio 2025, Sinner volerà in Australia e ripartirà da lì. Jannik giocherà la Opening Week, in programma dal 7 al 10 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (esibizione benefica) e poi si rivedrà in campo negli Australian Open. Per riconfermarsi campione. Sinner giocherà poi a Rotterdam, in Olanda, altro torneo vinto nella passata stagione, e poi farà tappa negli Stati Uniti per giocare Indian Wells e Miami. La sua presenza è già confermata anche al nuovo Atp 500 di Monaco di Baviera.

Impegni sportivi a parte, la partita di Sinner si giocherà anche fuori dal campo. Motivo semplice. La sentenza del Tas sul ricorso presentato dalla Wada sul suo caso arriverà a febbraio. Il processo non sconfesserà necessariamente la sentenza di primo grado, ma riesaminerà da capo tutte le prove presentate. Jannik dovrà quindi dimostrare, ancora una volta, di non essere stato negligente o gravemente negligente. Nel caso in cui dovesse riuscire a dimostrare la sua innocenza non ci sarà sanzione, proprio come stabilito in primo grado, mentre in caso di condanna la sanzione andrebbe da un minimo di 12 mesi di squalifica a un massimo di 24. La Wada ha già depositato la sua memoria di appello e ora toccherà a Sinner. Il processo, come detto, si svolgerà a febbraio. La sentenza potrebbe arrivare alla fine del mese, ma potrebbe anche slittare visti i tanti impegni sportivi di Jannik.