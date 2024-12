Terzo Settore, Faelli (Gruppo Entain): "Orizzonte temporale ampio permette ad associazioni di pianificare meglio"

(Adnkronos) - "Investire in infrastrutture e fare in modo che l'inclusione sociale attraverso lo sport abbia un orizzonte temporale ampio, sono temi importantissimi per le associazioni. Come manager d'azienda posso dire che le infrastrutture, gli investimenti hanno una vita utile pluriennale. Per le associazioni avere un orizzonte temporale ampio permette di pianificare e di respirare meglio. Noi come Gruppo Entain in Italia ci siamo focalizzati su questo tema e credo che, in particolare con il progetto che facciamo insieme a Seconda Chance nel carcere di Secondigliano, questo dia un'opportunità di permettere ai detenuti di avere una seconda chance, non immediata di un mese, due mesi o di un anno, ma nel corso degli anni". Lo ha detto Andrea Faelli, responsabile Gruppo Entain in Italia, durante la terza edizione del CSR Award, tenutasi all’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma e promossa da Entain Italia con il supporto della sua Fondazione.