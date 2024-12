Terzo Settore, Guinci (Gruppo Entain): "Fondamentale collaborazione pubblico-privato"

(Adnkronos) - "Dare continuità ai progetti che riguardano la sostenibilità è una chiave del loro successo. Per farlo bisogna lavorare molto con le associazioni con le quali si decide di entrare in contatto, per innovare continuamente e sviluppare le idee da cui si è partiti. Gli elementi principali per avere delle iniziative sociali di successo e quindi favorire l'implementazione di iniziative sociali concrete e durature, è partire dalle cose da fare, individuare le priorità. Per questo riteniamo che una collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore sia fondamentale: il pubblico deve aiutare chi agisce sul territorio ad individuare correttamente i territori e le priorità di intervento; il privato deve mettere a disposizione risorse ma anche competenze; il terzo settore svolge un ruolo fondamentale erogando materialmente molti di questi servizi". Queste le parole di Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia in occasione della terza edizione del CSR Award promossa da Entain Italia con il supporto della sua Fondazione, tenutasi presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma.

"Le giornate come il CSR World sono importanti per due motivi fondamentali: aiutano a fare cultura, perché delle cose bisogna parlarne e insistere su alcuni concetti e aiutano a creare delle reti di partenariato. Le associazioni che abbiamo incontrato in questi anni lavorano sempre di più insieme, questo secondo me è uno dei primi indicatori di successo dell'iniziativa", aggiunge Guinci.