Torna anche quest’anno la “3 Colli di Bra”: ecco tutti i dettagli

Bella, con una ragione ancora più bella: quella della vera solidarietà. È tutto pronto per la “3 Colli di Bra” (San Matteo, San Michele e Zizzola), in programma domenica 15 dicembre, in collaborazione tra città di Bra, Panathlon Club Bra ed Avis Atletica Bra.

La manifestazione, giunta alla 7ª edizione, prima che un evento sportivo è una festa itinerante che sa toccare il cuore e suscitare entusiasmo. Stiamo parlando, infatti, di una corsa non competitiva il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Gli organizzatori vi aspettano di corsa o in cammino, alle ore 9, in via Cavour, dove alle ore 10 scatterà la partenza. Il percorso è di 11 Km per la corsa, mentre la camminata si snoderà per 5 Km.

Attenzione: i partecipanti con l’adesione dichiarano di essere in regola con le vigenti norme previste per l’attività sportiva non agonistica e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danni fisici e materiali subiti o arrecati che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Per i minori sono responsabili i genitori o accompagnatori.

Al traguardo, tutti i partecipanti troveranno un caldo ristoro. Una sola condizione: è Natale, quindi per correre dovrete indossare il cappellino di Babbo Natale, che sarà compreso nella quota di partecipazione di 10 euro. E nota bene: i Babbi Natale dovranno essere veramente intrepidi, perché la manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo.

Per informazioni telefonare al responsabile organizzativo Antonio Martinengo al numero 345/3466634 oppure inviare una mail all’indirizzo antonio.martinengo1951@gmail.com .